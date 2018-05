Calabria | studenti intossicati | chiuso il ristorante a Vibo Valentia

Freddo in Calabria : i termosifoni non funzionano - studenti con piumoni e coperte : Gli studenti del liceo “Gravina” di Crotone hanno protestato oggi presentandosi a scuola con coperte e piumoni perché nel loro istituto i termosifoni non funzionano. Già lunedì scorso avevano denunciato le condizioni in cui sono costretti a fare lezione. La protesta odierna fa seguito allo sciopero bianco di ieri, in attesa che domani il responsabile dell’edilizia scolastica della Provincia di Crotone esegua un sopralluogo ...