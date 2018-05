Cal Crutchlow in pole a Jerez Solo 8° tempo per Dovizioso

Cal Crutchlow - GP Spagna : “Troppo contento per la pole position - non vedo l’ora della gara. Team fantastico” : Cal Crutchlow ha a sorpresa conquistato la pole position del GP di Spagna 2018, quarta tappa del Mondiale MotoGP. Il britannico della Honda ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport. All’inizio scherza un po’ su Lucio Cecchinello che oggi ha avuto la pelle d’oca: “Meglio rispetto alla gara che ho vinto, quella volta è inciampato. Ho detto di lasciarlo lì (ride, ndr)“. Cal Crutchlow ha poi ...

Cal Crutchlow partirà in pole position nel Gran Premio di Spagna di MotoGP : Il pilota inglese Cal Crutchlow (Honda) partirà dalla pole position nel Gran Premio di Spagna di MotoGP, in programma domenica pomeriggio sul circuito di Jerez. Nelle qualifiche di sabato Crutchlow ha fatto registrare il miglior tempo: nella griglia di partenza sarà The post Cal Crutchlow partirà in pole position nel Gran Premio di Spagna di MotoGP appeared first on Il Post.

MotoGP - GP Spagna 2018 : risultato e classifica prove libere 2. Cal Crutchlow fulmine - quinto Marquez davanti a Dovizioso - nono Valentino Rossi : Si temeva l’arrivo della pioggia, invece la seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Spagna della MotoGP si è disputata senza alcun problema. Il più veloce di questo turno è risultato il britannico Cal Crutchlow (LCR Honda) che ha fermato i cronometri sul tempo di 1:38.614, staccando il padrone di casa, Dani Pedrosa (Honda) di appena 28 millesimi. I primi due della classifica confermano l’ottimo feeling tra la moto ...

MotoGP - GP Spagna 2018 : classifica combinata prove libere. Cal Crutchlow in testa - Dovizioso e Valentino Rossi nei dieci : Cal Crutchlow ha firmato il miglior tempo al termine dei due turni di prove libere del GP di Spagna, quarta tappa del Mondiale MotoGP. Il britannico della Honda ha chiuso in 1:38.614, 28 millesimi meglio di un rinato Dani Pedrosa ma subito dietro c sono Johann Zarco su Yamaha e Andrea Iannone su Suzuki, entrambi a 9 centesimi. Marc Marquez quinto a 2 decimi a causa di una caduta nel finale che gli ha impedito di migliorare. Andrea Dovizioso ...

Cal Crutchlow - GP Americhe 2018 : “Dopo la vittoria in Argentina cercherò di puntare al massimo anche in questo weekend” : La conferenza stampa che ha sancito il via del fine settimana del Gran Premio delle Americhe 2018 della MotoGP (clicca qui per programma e tv) ha proposto, sicuramente, un pilota più sereno e soddisfatto degli altri: Cal Crutchlow. Il britannico del team LCR Honda, infatti, è reduce dal brillante successo nel Gran Premio di Argentina di Termas de Rio Hondo anche se, dopo quello che è successo in pista, è passato un po’ troppo in secondo ...

Cal Crutchlow - GP Argentina 2018 : “Contento per la vittoria - ho preso rischi calcolati” : Probabilmente il suo successo è passato leggermente in secondo piano dopo quanto successo tra Marc Marquez e Valentino Rossi, ma Cal Crutchlow il Gran Premio di Argentina della MotoGP lo ha vinto con pieno merito. Il britannico, infatti, ha centrato la quarta vittoria in carriera precedendo Johann Zarco e Alex Rins al termine di un finale davvero ben gestito. La sua soddisfazione è notevole. “Vincere è sempre speciale – spiega il ...

MotoGP - pagelle GP Argentina 2018 : Marc Marquez da “zero” - Cal Crutchlow e Alen Rins i migliori - male le Ducati : Una gara nella quale è successo di tutto, prima del via e, sopratutto, dopo. Pioggia, partenze rimandare, fallite, corpo a corpo all’ultimo sangue, cadute, incidenti “storici”, in poche parole un Gran Premio di Argentina che passerà agli annali. Andiamo quindi a dare le pagelle ai protagonisti di questa incredibile gara di Termas de Rio Hondo. LE pagelle CAL Crutchlow VOTO 10. Vince la quarta gara in carriera e, visto quello ...

MotoGP Argentina : vince Cal Crutchlow - Rossi buttato giù da Marquez : TERMAS DE RIO HONDO - Cal Crutchlow, pilota inglese del Team LCR, ha vinto il Gp d'Argentina, funestato dalle incerte condizioni atmosferiche, da svariate cadute e dalla 'follia' di Marc Marquez. ...

Cal Crutchlow ha vinto il Gran Premio d’Argentina della MotoGP : Il pilota inglese della Honda Cal Crutchlow ha vinto il Gran Premio d’Argentina della MotoGP, seconda prova del Motomondiale 2018. La partenza della gara è stata ritardata di circa mezz’ora dopo che tutti i piloti, tranne Jack Miller della Ducati, hanno deciso The post Cal Crutchlow ha vinto il Gran Premio d’Argentina della MotoGP appeared first on Il Post.

MotoGP - GP Argentina 2018 : ordine d’arrivo - risultato e classifica. Cal Crutchlow vince - Marquez fa cadere Valentino Rossi - Dovizioso settimo : Cal Crutchlow ha vinto a sorpresa il GP di Argentina 2018, seconda prova del Mondiale MotoGP. Il pilota della Yamaha è riuscito ad avere la meglio al termine di una gara pazza battendo Johanna Zarco, Rins su Suzuki completa il podio. Marc Marquez è arrivato quinto sul traguardo al termine di una rimonta incredibile ma si attendono sanzioni per la manovra scorretta operata su Valentino Rossi, caduto proprio per colpa sua e 19esimo al traguardo. ...

Motogp - Cal Crutchlow lancia un appello ai piloti : 'Basta doping - facciamoci controllare' : Nel mondo della Motogp torna a far discutere il sospetto del doping tra i piloti. Le ultime insinuazioni sui presunti aiutini arrivano dal pilota della Honda, Cal Crutchlow che, come riporta Repubblica, ...