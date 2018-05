Bullismo o satira? Maurizio Crozza | il comico della Terza Repubblica

vanityfair

(Di sabato 5 maggio 2018) Come piace,. Arguto, raffinato, educato. È ilperfetto. Piace persino ai soggetti che prende per il culo. Fa il verso alle metafore di Pier Luigi Bersani («Siam mica qui a mettere i Rayban ai girasoli»)? E quello le legge sul palco assieme a lui. Mima l’accantoneria di Antonio Razzi («Fatti li cazzi tuoi»)? E quello gli dedica una canzone. Reinterpreta il livore barocco di Vincenzo De Luca («Di Maio, un personaggetto che si aggirava nel tratto di fogna che va dal tombino di piazza Plebiscito alla discarica di Chiaiano fino a quando i topi non l’hanno buttato fuori perché degradava l’ambiente»)? E quello si scompiscia guardandolo a favore di telecamera. Tutti i potenti ringrazianoper la popolarità e l’umanizzazione che gli ha offerto. Persino Berlusconi lo ha vantato: «È veramente formidabile». LE TRE FASIPer lui non si ...