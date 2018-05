Brutta lite al GF15 | Simone contro Luigi Favoloso per la Pezzopane

Blastingnews

: Grande Fratello, Lucia contro Aida: 'La brutta figura l'hai fatta anche tu. Sei in nomination non per colpa nostra'… - IncontriClub : Grande Fratello, Lucia contro Aida: 'La brutta figura l'hai fatta anche tu. Sei in nomination non per colpa nostra'… - gossipblogit : Grande Fratello, Lucia contro Aida: 'La brutta figura l'hai fatta anche tu. Sei in… -

(Di sabato 5 maggio 2018) Torniamo a parlare di televisione e gossip e lo facciamo occupandoci nuovamente del Grande Fratello e dei suoi concorrenti. Anche oggi infatti l'ultima edizione dello show ha attirato notevolmente l'attenzione dei social a causa di alcune presunte liti avvenute a telecamere spente. Ma vediamo insieme di cosa stiamo parlando. Polemiche e critiche Da qualche settimana a questa parte il Grande Fratello è diventato uno dei programmi televisivi più chiacchierati e criticati sui social, a causa dei problemi legati alla sua messa in onda e al comportamento dei suoi concorrenti. La maggior parte dei fans infatti lamenta il fatto che il Gf da quest'anno non è più in onda in televisione ventiquattro ore su ventiquattro, ma soltanto dalle 10 del mattino alle due di notte. Questo ovviamente riduce di molto il tempo che i telespettatori hanno a disposizione per conoscere i vari inquilini della Casa, ...