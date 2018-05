Botte all' avvocato | condannato ad un anno

Botte e minacce alla compagna - arrestato : ANSA, - BOLOGNA, 29 APR - Un uomo di 54 anni, originario di Rimini e residente a Bologna, è stato arrestato ieri sera per atti persecutori e indagato per minacce gravi nei confronti della compagna. E' ...

Botte alla convivente e minacce al figlio della donna : avvocato condannato a 3 anni - : Avrebbe ripetutamente malmenato la convivente, anche in presenza del figlio di quest'ultima, ed un avvocato è stato condannato a 3 anni di reclusione. Il giudice monocratico Marcello Rizzo ha ritenuto,...

Iran - Botte alle ragazze per "velo irregolare" : Le due ragazzine Iraniane non stanno partecipando a chissà quale protesta contro il regime, ma vogliono solo celebrare un banale compleanno con gli amici. Da qualche parte a Teheran sono state intercettate da un manipolo della polizia "morale" o religiosa, che i talebani avevano pomposamente battezzato "unità per prevenire il vizio e favorire le virtù". Una delle malcapitate ha il volto racchiuso nel maghnaeh, come le suore di clausura. L'altra ...

Ucciso a Botte dalla polizia - il diario della vicenda di Federico Aldrovandi - morto a 18 anni : Ucciso a botte dalla polizia, il diario della vicenda di Federico Aldrovandi, morto a 18 anni “Non era nella mia cultura dubitare degli operatori di polizia, poi…”. Così comincia il racconto di Fabio Anselmo, autore di ‘Federico’, un libro-biografia dedicato dall’avvocato dei casi Uva e Cucchi alla vicenda di Federico Aldrovandi, lo studente massacrato la […]

Botte alla compagna - perde il bimbo : 10.15 Ha picchiato la compagna incinta di circa 20 settimane causando l'aborto. Il fatto è successo a Procida (Napoli). L'uomo, 45 anni, è stato arrestato dai Carabinieri con l'accusa di maltrattamenti in famiglia e interruzione di gravidanza. Secondo la ricostruzione dei militari, il 45enne avrebbe aggredito la donna, 37 anni, al culmine di una lite scoppiata per futili motivi. L'uomo è stato tradotto nel carcere di Poggioreale. Aveva ...

Gigi D'Alessio - il figlio Claudio a processo : Botte e lesioni alla domestica : Il figlio di Gigi D'Alessio a processo. Il 30enne Claudio D'Alessio è stato rinviato a giudizio dal gip Clementina Forleo con la doppia accusa di lesioni e violenza privata ai danni...

Monza - Botte ai bimbi : maestra agli arresti domiciliari/ Ultime notizie Varedo : clima di terrore all'asilo : Monza, botte ai bimbi: maestra agli arresti domiciliari. clima di terrore all'asilo di Varedo: calci e insulti dall'insegnante di 45 anni, registrata dalle telecamere. Le Ultime notizie(Pubblicato il Mon, 09 Apr 2018 12:46:00 GMT)

STEVEN SPIELBERG / Il nuovo film Ready One Player trova consensi dalla critica ed è un successo al Botteghino : STEVEN SPIELBERG conquista grandi consensi con il suo nuovo film 'Ready One Player', divenuto già un grande successo al botteghino a pochi giorni dal lancio.(Pubblicato il Sat, 31 Mar 2018 11:36:00 GMT)

“Fanno a Botte!”. Isola dei Famosi : tensione alle stelle. Sono giorni che Franco Terlizzi litiga con tutti - ma questa volta ha provocato ‘quello sbagliato’. Amaurys non l’ha presa bene e quello che è successo ha fatto tremare l’Honduras : Animi sempre più agitati all’Isola dei Famosi, qualcuno pensava che andando avanti i rapporti tra i neufraghi sarebbero stati più sereni, ma i fatti dimostrano l’esatto contrario. Il gruppo in questi ultimi giorni ha trovato il nemico pubblico numero uno e il suo nome è Franco Terlizzi. Ultimamente l’ex pugile amico dei vip ha relazioni piuttosto aspre e litigi e incomprensioni Sono all’ordine del giorno. Cose dette e poi negate davanti ...

Lite tra Franco Terlizzi e Bianca Atzei all’Isola e Botte con Amaurys Perez? “Ognuno fa il suo gioco ma non farti beccare” : Scoppia la Lite in Honduras e tra Franco Terlizzi e Bianca Atzei all'Isola. Un altro pomeriggio di ordinaria follia su Canale 5 dove i dieci minuti dedicati al reality show sono sempre intensi. Prima di partire per la prova ricompensa, sembrava che tutto fosse al proprio posto con tanto di abbraccio di pace e bacio tra Francesca Cipriani e Amaurys Perez ma è bastato poco per far scoppiare il caos subito dopo. A quanto pare tutti sono ormai ...

Floridia - Botte alla madre e calci e pugni alla sorella per l'auto negata : Due arresti sono stati portati a termine a Floridia, Uno per tentata estorsione e maltrattamenti in famiglia, l'altro per atti violenti, quali aggressioni fisiche e minacce,. In carcere è finito, D.B.