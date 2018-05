Bologna | nuovi lavori in via Rizzoli | spostate le fermate dei bus

Bologna. Diciannove nuovi alberi ai Giardini Margherita : Il Sindaco Virginio Merola ha oggi tagliato simbolicamente il nastro per festeggiare la piantumazione di 19 alberi, donati dagli otto

Trapani Birgi - arrivano nuovi voli da e per Roma Fiumicino - Bologna - Pisa - Verona : arrivano nuovi voli dall'aeroporto di Trapani Birgi da e per Roma, Fiumicino, Bologna, Pisa, Verona. Li opera People Fly, società che opera nei voli charter come broker e che ha sede a Cagliari, ...

Bologna - i Quartieri stoppano i benzinai : saltano i nuovi distributori : Bologna - In attesa che il Comune sveli quali strumenti urbanistici vuole mettere in campo per frenare l'invasione dei supermercati, da tre Quartieri è arrivato uno stop alla realizzazione di sette ...

Bologna - nuovi mercati in città : arrivano le bancarelle al Pratello e in San Donato : Bologna - Non solo piazza dei Colori. Anche via del Pratello e via San Donato avranno a breve un proprio mercato nuovo di zecca. A Palazzo d'Accursio si sta lavorando per regalare alternativi spazi di ...

Nuovi concerti dei Maneskin - raddoppiano le date di Milano - Roma e Bologna : biglietti in prevendita su Ticketone : Annunciati Nuovi concerti dei Maneskin per il tour nei club tra novembre e dicembre: un record di vendite che non si arresta nemmeno a quattro mesi da X Factor. Dopo il successo del tour primaverile nei club italiani, che ha registrato il sold out in tutte le date annunciate, la band rivelazione dell'undicesima edizione di X Factor ha in programma una nuova tournée in partenza a novembre. A pochi giorni dall'avvio delle vendite, arrivano i ...

Bologna - nuovi servizi alla Casa della Salute Navile. La Fials 'Ma serve il parcheggio per i dipendenti' : Per tutta la giornata si succederanno, infatti, spettacoli e cori musicali, performance teatrali, proiezione di video, ed interventi mirati di promozione della Salute, come la scuola della schiena, ...

Aeroporto di Bologna - nuovi voli linea per 6 destinazioni in Russia : Teleborsa, - Mosca Domodedovo, Ekaterinburg, Kazan, Krasnodar, Rostov e Samara : sono le sei nuove destinazioni russe che da aprile saranno raggiungibili da Bologna con voli di linea diretti . I voli ...

Aeroporto di Bologna - nuovi voli linea per 6 destinazioni in Russia : Mosca Domodedovo, Ekaterinburg, Kazan, Krasnodar, Rostov e Samara : sono le sei nuove destinazioni russe che da aprile saranno raggiungibili da Bologna con voli di linea diretti . I voli saranno ...