Biondo e l' auto-tune Amici 2018 | settimana di duro lavoro | rischia l' eliminazione?

Amici Serale 2018 : Emma Marrone - Biondo e l'autotune/ Stefano De Martino e Marco Bocci - ex che non fanno paura : La quarta puntata di Amici Serale 2018 viene vinta da Irama ma Biondo e il suo auto-tune resta l'argomento principale; commozione per il monologo di Emma Marrone.(Pubblicato il Sun, 29 Apr 2018 13:28:00 GMT)

Amici 17 - video : Maria De Filippi scomoda Fedez e Chiara Ferragni per la questione auto tune di Biondo : Ad Amici 17 è arrivato il momento di affrontare la questione auto tune di Biondo ancora prima di iniziare la gara vera e propria e perdendo così la prima mezz’ora ma scomodando addirittura Fedez e Chiara Ferragni. Il rapper era stato annunciato tra gli ospiti della serata e in molti hanno pensato che proprio lui potesse prendere il posto di Ermal Meta assente questa sera per via del suo impegno all’Eurovision Song Contest ma in ...

Il duetto di Biondo ed Emma in Someone like you al bacio ma senza autotune (video) : Il duetto di Biondo ed Emma in Someone like you fa scattare il bacio finale. I due concorrenti della squadra bianca hanno portato il brano di Adele in seconda fase, con una conclusione che è decisamente piaciuta ad Alessandra Amoroso. A nessuno è sfuggito il finale romantico, con quel bacio scoccato e atteso dai fan che già erano a conoscenza della storia d'amore tra i due. A prendere la parola per prima è Alessandra Amoroso, che ha chiesto ...

Amici17 - Fedez in collegamento difende Biondo : Anche a Sanremo hanno utilizzato l'autotune : Prima di entrare nel vivo della gara, ad Amici si parla di Biondo e dell'uso dell'autotune. Stefano De Martino si immola e fa da 'cavia', cantando Tu si 'na cosa grande prima con poi senza lo ...

La dimostrazione autotune di Stefano De Martino ad Amici 2018 e l’intervento di Fedez a favore di Biondo (video) : La dimostrazione sull'autotune di Stefano De Martino ad Amici 2018, nella quarta puntata del serale di Amici di Maria De Filippi. La nuova puntata del serale si apre con un paio di questioni che riguardano il cantante Biondo, al centro di una duplice polemica: da un lato la disapprovazione di Heather Parisi nei suoi confronti, dall'altro l'uso dell'autotune che ancora oggi continua a far discutere. Maria De Filippi chiede l'aiuto del ...

Biondo USERÀ AUTOTUNE?/ Amici 2018 - parla Fedez : "Questa è sì una gara - ma del 2018 non del dopoguerra" : BIONDO torna in scena nel serale di Amici 2018, superata la prima fase dovrà duettare con Emma, questo gli permetterà di dimenticare le polemiche? Ci sarà una sorpresa per lui?(Pubblicato il Sat, 28 Apr 2018 21:38:00 GMT)

Le opinioni della Commissione Esterna sulla questione Autotune di Biondo : Dopo questa esibizione di Biondo vista nella terza puntata del Serale di #Amici17 è stata sollevata la questione “Autotune sì – Autotune no”. Interrogata, non sull’Autotune in generale, ma sull’utilizzo dell’Autotune da parte di Biondo all’interno della gara del Serale, la Commissione Esterna si è spaccata in due dividendosi tra chi è favorevole e chi è contrario. FAVOREVOLI Simona ...

Heather Parisi contro Simona Ventura - continua il caso Biondo e autotune : “Sei una vergogna” : Heather Parisi contro Simona Ventura, ancora sul caso Biondo. La polemica legata all'uso dell'autotune da parte del cantante nell'ultimo serale di Amici di Maria De Filippi non si placa. Sui social network, Heather Parisi e Simona Ventura - componenti della giuria esterna del programma - sono le protagoniste di un botta e risposta a suon di video sulle rispettive pagine Facebook. "Hai utilizzato una notizia falsa istigando odio contro di me e ...

L’autotune di Biondo : da Ermal Meta ad Alessandra Amoroso e Marco Bocci - i consigli al cantante : L'autotune di Biondo continua a far discutere i membri della commissione esterna di Amici di Maria De Filippi. Al serale, il concorrente della squadra bianca ha utilizzato l'autotune ma non ne ha fatto mistero. Biondo ha spiegato, tranquillamente, di aver fatto uso dell'autotune e in puntata è stato aggredito da Heather Parisi, contraria a ciò. Al termine della puntata, la giuria esterna è stata invitata ad esprimere un parere sull'autotune ...

Heater Parisi - il duro attacco a Biondo : «Non sai cantare - usi Autotune». Caos in studio : Heather Parisi dichiara apertamente: «Autotune is for puss**» e scoppia la polemica. In questo modo ha commentato l'esibizione di Biondo scatenando le critiche del pubblico e...