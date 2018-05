Bimbo investito in corso Italia | grave al Gaslini

Brescia : Bimbo di 4 anni muore dopo essere stato investito dalla madre Video : Brescia - Una donna, mamma di due bambini, stava facendo retromarcia nel cortile di casa con il suo Suv, quando ha sentito un tonfo. Quando è uscita dall'auto per vedere cosa aveva urtato, la tragica scoperta: il figlio Giorgio di 4 anni era finito sotto le ruote dell'automobile. La chiamata al 112 e la corsa in ospedale non hanno salvato la vita al bambino, che è morto poco dopo il suo arrivo al pronto soccorso. I medici hanno deciso di sedare ...

Bimbo di 4 anni morto a Brescia - investito dalla madre : Bimbo di 4 anni muore a Brescia: investito dal SUV della mamma. Non ce l’ha fatta il piccolo Giorgio Trombadore, il piccolo che ieri sera è stato trasportato d’urgenza in ospedale in seguito ad un incidente. Marialuisa non si sarebbe accorta della presenza del Bimbo di 4 anni dietro la sua auto. La donna dovrà rispondere ora di omesso controllo e omicidio colposo. Bimbo di 4 anni morto a Brescia: la madre è indagata Sono ancora tutte ...

