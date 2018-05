Bimba di un anno cade dalla finestra e muore : Trento, 5 mag. (AdnKronos) – Tragedia a Trento, dove una bambina di appena un anno è precipitata dalla finestra dell’appartamento al quarto piano del quartiere Piedicastello dove viveva con la sua famiglia ed è morta per le gravissime ferite riportate nella caduta. L’allarme è scattato poco prima delle 19. I soccorritori, pur essendo giunti immediatamente sul posto, non hanno potuto salvare la piccola. Per accertare la dinamica ...

Bimba di un anno cade dalla finestra e muore : Tragedia a Trento, dove una bambina di appena un anno è precipitata dalla finestra dell'appartamento al quarto piano del quartiere Piedicastello dove viveva con la sua famiglia ed è morta per le ...

Teramo - a 54 anni dà alla luce la sua prima figlia : mamma e Bimba stanno bene : Teramo, a 54 anni dà alla luce la sua prima figlia: mamma e bimba stanno bene Ha dato alla luce una bambina di circa tre chili. mamma e figlia stanno bene e sono state dimesse Continua a leggere

Uccide Bimba di 5 anni e la nonna alla festa di compleanno dei piccoli - 31enne giustiziato : Erick Davila è il nono prigioniero giustiziato negli Stati Uniti dall'inizio dell'anno, il quinto in Texas.Continua a leggere

Uccide Bimba di 5 anni e la nonna alla festa di compleanno dei piccoli - 31enne giustiziato : Uccide bimba di 5 anni e la nonna alla festa di compleanno dei piccoli, 31enne giustiziato Erick Davila è il nono prigioniero giustiziato negli Stati Uniti dall’inizio dell’anno, il quinto in Texas. Era stato dichiarato colpevole di aver ucciso a sangue freddo una bambina di soli 5 anni e la nonna durante una festa di compleanno per bimbi. Per questo un uomo di 31 anni è stato giustiziato nelle scorse ore nello stato del Texas, in Usa, in ...

“Che hai - amore della mamma?”. Choc sul fasciatoio. Cambia il pannolino alla sua Bimba - la piccola si lamenta tantissimo e Gemma capisce che qualcosa non va. Così inizia a controllare il corpicino della figlia : quel che vede la lascia senza fiato. Senza mettervi addosso il panico - sappiate che capita più spesso di quanto si immagini : Si chiama Gemma Fraser, è di Edimburgo, è mamma di Orla e, sulle pagine del Daily Mail ha raccontato una storia atroce che riguarda la sua bambina. È una storia allucinante provocata da una cosa banalissima che quindi può capitare a chiunque. Per questo Gemma ha deciso di rendere pubblica la sua storia affinché altre mamme non si trovino a vivere ciò che ha vissuto lei. La sua piccola Orla ha rischiato di perdere due dita del piede per colpa di ...

Bimba di 4 anni morta per otite a Brescia - indagati tutti i medici che l'hanno visitata : Sono tutti iscritti nel registro degli indagati i medici che hanno preso in cura la Bimba morta per otite. Nicole, morta di otite a 4 anni: due ospedali hanno negato il ricovero. Il ministero...

Bimba di 4 anno morta di otite - il medico : “Vorrei sapere che tipo di esami sono stati fatti” : Riguardo il caso della bambina di 4 anni morta di otite a Brescia, la Dott.ssa Lucilla Ricottini, Pediatra Comitato Scientifico In-Formazione, è intervenuta oggi nel corso del programma “Genetica Oggi” condotto da Andrea Lupoli su Radio Cusano Campus. “Le informazioni offerte dai giornali non sono sufficienti per dare una vera valutazione, mancano molte indicazioni– ha affermato Ricottini- Da medico vorrei sapere che tipo ...

Bimba di tre anni non vaccinata : i vigili non la fanno entrare al nido : Bimba di tre anni non vaccinata: i vigili non la fanno entrare al nido Bimba di tre anni non vaccinata: i vigili non la fanno entrare al nido Continua a leggere

Bimba di 5 anni va in bagno a scuola e affoga nel water. Il padre : “L’hanno spinta dentro” : Bimba di 5 anni va in bagno a scuola e affoga nel water. Il padre: “L’hanno spinta dentro” La tragedia è avvenuta alla Luna Primary School di Bizana, in Sud Africa. Inizialmente si pensava che Lumka Mkhetwa fosse stata rapita, ma poi il giorno dopo è stata fatta la drammatica scoperta. Il padre della piccola: […]

Bimba di 5 anni va in bagno a scuola e affoga nel water. Il padre : “L’hanno spinta dentro” : La tragedia è avvenuta alla Luna Primary School di Bizana, in Sud Africa. Inizialmente si pensava che Lumka Mkhetwa fosse stata rapita, ma poi il giorno dopo è stata fatta la drammatica scoperta. Il padre della piccola: "Quando è stata trovata aveva ancora gli slip, forse non è stato un incidente".Continua a leggere

India - violenta una Bimba di un anno mentre la mamma è impegnata in faccende domestiche : Ennesimo episodio di violenza in India. In due quartieri di New Delhi due bambine, di uno e dodici anni, sono state violentate. In entrambi i casi i responsabili sono stati arrestati.Continua a leggere