Bergamo | Padoan e Del Din al giuramento allievi ufficiali della Gdf

(Di sabato 5 maggio 2018) Milano, 5 mag. (AdnKronos) – Cerimonia solenne, questa mattina a, per ildeglidel 117esimo corso ‘Ala IV’ e del 16esimo corso ‘Dragone’, iscritti al primo anno di Accademia. Numerose le personalità politiche e istituzionali intervenute, tra cui il ministro dell’Economia Pier Carloe la professoressa Paola Del Din, decorata di medaglia d’oro al valor militare. Presenti anche il capo di stato maggioredifesa Claudio Graziano, il comandante generaleguardia di finanza Giorgio Toschi e il comandante in seconda nonché ispettore per gli istituti di istruzioneguardia di finanza Filippo Ritondale, oltre a numerosi parlamentari bergamaschi, ai verticimagistratura locale e regionale, delle forze armate e di polizia in ambito interregionale e ai rappresentanti delle amministrazioni ...