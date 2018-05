ilfattoquotidiano

: Bergamo, nelle carte il racconto del bullismo: “Faccia gialla”, “ritardato”. Poi la violenza e l’arresto dei due 16… - fattoquotidiano : Bergamo, nelle carte il racconto del bullismo: “Faccia gialla”, “ritardato”. Poi la violenza e l’arresto dei due 16… - saesita_ : @PaolaVaresi Se fai un giro nelle superiori di Bergamo sono tutti con le all star mio fratello compreso che è un 2000 - pacipaciana : Continuano le iniziative in tutta Italia per la raccolta di fondi per la campagna Si Amo Afrin, nelle prossime sett… -

(Di sabato 5 maggio 2018) Il fiato che diventa corto, il cuore che martella in petto. Solo perché era il momento di entrare in classe. ‘Andrea’, 16 anni, se lo ricorda ancora quel giorno di dicembre, poco prima del Natale di due anni fa, quando due compagni di classe gli strapparono la tasca del giubbino. Fu l’inizio di una persecuzione che ieri ha portato all’arresto dei due bulli che per quasi due anni lo hanno tormentato: insulti, botte e anche il furto dei soldi per la merenda. Studenti come lui di un istituto tecnico, ragazzi come lui che sono stati presi in consegna dai carabinieri di Zogno, in quella parte della provincia diche comincia a essere montagna. Sono stati portati in una comunità su ordine del gip del Tribunale per i minorenni di Brescia, Laura D’Urbino, “dove potranno apprendere le regole della civile convivenza e comprendere la gravità dei comportamenti”. ...