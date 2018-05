Bergamo | fiera librai chiude con 160mila visitatori e 20mila libri venduti 2

liberoquotidiano

: RT @webecodibergamo: La fiera dei librai chiude in bellezza 160 mila visitatori e 20 mila libri venduti - TuttoQuaNews : RT @webecodibergamo: La fiera dei librai chiude in bellezza 160 mila visitatori e 20 mila libri venduti -

(Di sabato 5 maggio 2018) (AdnKronos) - Come da tradizione, la rassegna si è svolta nello storico centro piacentiniano di, il sentierone. L'elegante via di passeggio nel cuore della città è stata trasformata in una grande libreria estesa su 1200 metri quadri di spazio espositivo suddiviso in cinque aree tematiche, tr