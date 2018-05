ilfattoquotidiano

: Ben rinato, Karl Marx! Le tue idee ritornano come un’ossessione - TutteLeNotizie : Ben rinato, Karl Marx! Le tue idee ritornano come un’ossessione - Cascavel47 : Ben rinato, Karl Marx! Le tue idee ritornano come un’ossessione -

(Di sabato 5 maggio 2018) Nell’odierno deserto del capitalismo globalizzato,Marx ha assunto le sembianze di un naufrago che, in seguito a una miriade di naufragi, è approdato su un’isola deserta: è sopravvissuto alla sua incorporazione prima nel marxismo commissionato dalla socialdemocrazia tedesca, poi nel leninismo forgiato da Iosif Stalin tra il 1924 ed il 1926, infine all’odierna criminalizzazione ininterrotta di cui è oggetto il suo pensiero. Tale sopravvivenza si spiega in ragione del fatto che Marx continua a essere il “segnalatore” di un problema irrisolto che non ha smesso di perseguitarci . Il suo pensiero non cessa di indicarci che nel mondo della presunta “fine della storia” qualcosa, dopo tutto, continua a mancare. È quanto ho più estesamente sostenuto nel mio libro BentornatoRinascita di un pensiero rivoluzionario (Bompiani, 2009). ...