Beach volley World Tour 2018 Huntington Beach Settimo posto da applausi per Rossi e

Beach volley - World Tour Huntington Beach 2018. Rossi/Caminati ripartono a tutta : battuti i campioni di Porec Alvaro Filho/Saymon : Riparte di slancio la coppia azzurra composta da Enrico Rossi e Marco Caminati nel quarto turno del tabellone perdenti del 4 Stelle di Huntington Beach. Il binomio azzurro, dopo essere stato sconfitto dai padroni di casa Hyden/Bourne, ha fatto un altro scalpo eccellente nello splendido cammino del torneo statunitense, superando in due set la coppia brasiliana composta da Alvaro Filho e Saymon che lo scorso anno seppe imporsi nel Major Series di ...

Beach volley - World Tour 2018 Mersin. I “Tomatis boys” in semifinale! Domani super sfida con Nivaldo/Gonzalez : Continua la crescita della coppia della Repubblica Ceca Perusic/Schweiner, allenata dall’ex azzurro Andrea Tomatis, che ha centrato la semifinale del torneo 3 Stelle di Mersin in Turchia. Una cavalcata vincente nella fase ad eliminazione per la coppia ceca che Domani in semifinale affronterà i cubani Nivaldo/Gonzalez che si sono ripresi dopo lo scivolone iniziale. Nell’altra semifinale maschile ancora Russia con Leshukov/Semenoiv che ...

Beach volley - World Tour 2018 Huntington Beach. Primo stop per Rossi/Caminati. Stasera sfida ai brasiliani per evitare il nono posto : Primo stop della fantastica avventura statunitense per Enrico Rossi e Marco Caminati che, con un risultato da top ten già in tasca, sono usciti sconfitti a testa alta nella sfida con i forti padroni di casa Hyden/Brunner, una delle coppie più in forma del momento, nei quarti di finale vincenti. Partita tiratissima, quella disputata nella notte dalla coppia italiana che si è arresa in due set con il punteggio di 21-18 e 21-19 e ora scivola nel ...

Beach volley - World Tour 2018 Huntington Beach. STREPITOSI!!! Demoliti i lettoni : Rossi/Caminati nei quarti vincenti : Non perdono un colpo e migliorano partita dopo partita. Una cavalcata fantastica quella di Enrico Rossi e Marco Caminati che approdano ai quarti vincenti del torneo di Huntington Beach dove affronteranno i padroni di casa Hyden/Brunner. A cadere sotto i colpi della coppia italiana, riformatasi a sei mesi di distanza dalla vittoria nel torneo World Tour di Aalsmeer, nel terzo turno vincenti, sono stati i titolati Finsters/Tocs, i lettoni che ...

Beach volley - World Tour 2018 Mersin. Le ragazzine russe sono terribili : capolinea Menegatti/Giombini : ragazzine terribili. Mariia Bocharova e Maria Voronina, russe, 34 anni in due, demoliscono la (flebile) resistenza di Marta Menegatti e Laura Giombini e volano agli ottavi di finale del torneo 3 Stelle di Mersin. Partita senza storia e dall’esito sorprendente, quella che ha visto le azzurre impegnate contro le campionesse d’Europa in carica Under 18 e Under 20 che hanno giocato con grande autorità e sfrontatezza mettendo in costante ...

Beach volley - World Tour 2018 - Mersin. Le “liceali” russe fra Menegatti/Giombini e gli ottavi di finale : Giovani, giovanissime ma già con un curriculum invidiabile alle spalle. Maria Voronina, 18 anni e Mariia Bocharova, 16 anni (!) saranno le avversarie fra poco più di un’ora, alle 15, di Marta Menegatti e Laura Giombini nei sedicesimi di finale del torneo 3 Stelle di Mersin. La coppia russa è da due anni campione europea Under 18 e lo scorso anno ha raddoppiato il titolo vincendo sulla sabbia italiana di Vulcano, anche il titolo ...

Beach volley - World Tour 2018 Huntington Beach. Terzo turno vincenti “stellare” : alle 19.30 Rossi/Caminati puntano alla top ten! : Otto sfide maschili e otto femminili di livello stratosferico. Il pomeriggio/sera del Terzo turno del tabellone vincenti del 4 Stelle di Huntington Beach sarà una vera e propria girandola di emozioni per gli appassionati di Beach volley con partite di altissimo livello che qualificheranno i vincenti al quarto turno (quarti di finale) e decreteranno tra i perdenti (secondo turno) i 25mi classificati. L’unica coppia italiana presente nel ...

Beach volley - World Tour 2018 Mersin. Menegatti/Giombini avanti col brivido : azzurre nei sedicesimi! : Qualificazione col brivido per Marta Menegatti e Laura Giombini che rischiano grosso con le esordienti turche Eryldiz/Vence ma riescono a vincere 2-1 e volano ai sedicesimi di finale del torneo 3 Stelle di Mersin al termine di un match rocambolesco che valeva il terzo posto nel girone preliminare. Le azzurre sono partite forte e non hanno lasciato scampo alle rivali nel primo set, vinto 21-10. Nel secondo set le italiane calano vistosamente e ne ...

Beach volley - World Tour 2018 Huntington Beach. Rossi/Caminati : che impresa!!! Battuti i campioni di Xiamen : Non finioscono più di stupire Marco Caminati ed Enrico Rossi che si ritrovano dopo sei mesi e fanno salire a sei le partite vinte consecutivamente in coppia dopo il trionfo di Aalsmeer e i primi due turni del 4 Stelle di Huntington Beach. La vittoria più prestigiosa è sicuramente quella di stasera ottenuta ai danni dei russi Soyanovskiy/Velichko, reduci dal secondo posto di Doha e dal primo di Xiamen due settimane fa. La sorpresa si materializza ...

Beach volley - World Tour 2018 Huntington Beach. Rossi/Caminati : avanti tutta! Ora i campioni di Xiamen : Tutto facile per Marco Caminati ed Enrico Rossi che ripartono da dove avevano lasciato, da una vittoria, nel torneo 4 Stelle di Huntington Beach, una location storica per il circuito mondiale, sulla sabbia che tradizionalmente ospita una tappa del circuito AVP. Gli azzurri sono partiti con il piede giusto nel torneo che si disputa con la formula del doppio tabellone, vincenti e perdenti, superando senza troppe difficoltà 2-0 gli statunitensi ...

Beach volley - World Tour 2018 Mersin. Menegatti/Giombini : impresa sfiorata e domani con le padrone di casa per superare il turno : impresa solo sfiorata dall’unica coppia italiana rimasta in gara nel torneo 3 Stelle di Mersin in Turchia. Marta Menegatti e Laura Giombini hanno impegnato duramente nella semifinale del loro girone la coppia brasiliana Elize Maia/Maria Clara, uscendo sconfitte solo al terzo set. Perso il primo parziale 21-16, le azzurre hanno dominato il secondo set, imponendosi 21-15 e nel terzo parziale hanno giocato punto a punto cedendo solo ai ...

Beach volley - World Tour 2018 Huntington Beach. Out gli azzurri in qualificazione. Rossi/Caminati : inizia l’avventura. Si torna al doppio tabellone : Il Beach volley come era una volta, con il doppio tabellone vincenti e perdenti, torna a fare capolino nel World Tour solo per la tappa di Huntington Beach, dove il circuito mondiale Fivb e il circuito professionistico AVP si incrociano in un appuntamento unico nel suo genere. Su questa sabbia si sono consumate sfide epiche nel Beach volley americano, ai tempi di Sinjin Smith, Randy Stoklos e Sua Maestà Karch Kiraly: non è la prima volta che i ...