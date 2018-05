Baye Dame parla per la prima volta dopo la squalifica al Gf : 'Vivo un incubo - mia madre non vuole parlarmi'. Poi la frecciatina per Aida : Apre la puntata di Verissimo Baye Dame , il concorrente del Grande Fratelo s qualificato la scorsa puntata a causa del suo atteggiamento aggressivo e violento nei confronti della sua coinquilina Aida ...

Silvia Toffanin furiosa con Baye Dame : 'É una cosa che non esiste al mondo' : É una cosa che non esiste al mondo. Uno che va al Grande Fratello non può dire mi si è annebbiato il cervello. Siamo veramente allibiti, ti ho invitato perché voglio capire '. Silvia Toffanin, ...

Baye Dame parla per la prima volta dopo la squalifica al Gf : «Vivo un incubo - mia madre non vuole parlarmi». Poi la frecciatina per Aida : di Alessia Strinati Apre la puntata di Verissimo Baye Dame , il concorrente del Grande Fratelo s qualificato la scorsa puntata a causa del suo atteggiamento aggressivo e violento nei confronti della ...

Anticipazioni Domenica Live del 6 maggio : ospite Baye Dame : Domenica 6 maggio ritorna l'appuntamento in diretta tv su Canale 5 con Domenica Live, la trasmissione condotta da Barbara D'Urso che anche questa settimana andrà in onda per tutto il pomeriggio fino alle 18.45 circa, quando la linea passerà a Gerry Scotti con Caduta Libera. Noi seguiremo la puntata di questa settimana di Domenica Live in diretta minuto per minuto qui su Blasting News: seguiteci per non perdervi neppure uno scoop targato Barbara ...

