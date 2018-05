Baye Dame Dia Il ragazzo torna in tv dopo l' espulsione al Grande Fratello Verissimo

Verissimo/ Anticipazioni e ospiti 5 maggio : Silvia Provvedi - Baye Dame - Giorgia Palmas e Filippo Magnini : Verissimo torna in onda oggi, sabato 5 maggio: ospiti di Silvia Toffanin sono Silvia Provvedi, Baye Dame, Filippo Magnini e Giorgia Palmas, Aurora Ramazzotti, Roby Facchinetti e Noemi.(Pubblicato il Sat, 05 May 2018 03:08:00 GMT)

Verissimo - Baye Dame rivela : “Il Grande Fratello è diventato un incubo” : Baye Dame a Verissimo svela ciò che è successo dopo l’espulsione dal GF 15 Domani alle 16.10 andrà in onda su Canale 5 una nuova puntata di Verissimo. Tra gli ospiti ci sarà anche l’ex concorrente della quindicesima edizione del Grande Fratello Baye Dame. Quest’ultimo, come molti sapranno, è stato squalificato Lunedì scorso dopo aver discusso molto animatamente con Aida Nizar. Difatti proprio quella discussione ha indignato un ...

Grande Fratello - Baye Dame a Verissimo : "Aida? Ho sbagliato - non ho giustificazioni" : Baye Dame, il concorrente di ‘Grande Fratello’ squalificato dal reality a causa dell’aggressione verbale nei confronti della coinquilina spagnola Aida Nizar Delgado, a Verissimo rivela: “Fare il Grande Fratello era il mio sogno e si è trasformato nel peggiore degli incubi”.prosegui la letturaGrande Fratello, Baye Dame a Verissimo: "Aida? Ho sbagliato, non ho giustificazioni" pubblicato su Gossipblog.it 04 maggio 2018 16:58.

Baye Dame : a Verissimo parla di Aida Nizar e della sua famiglia : Verissimo 2018, Baye Dame dopo la squalifica: “Grande Fratello da sogno a peggiore degli incubi” Ospite a Verissimo 2018, Baye Dame parla così della recente squalifica dal reality: “Fare il Grande Fratello – dice – era il mio sogno e si è trasformato nel peggiore degli incubi“. Il riferimento va a quanto accaduto lunedì scorso […] L'articolo Baye Dame: a Verissimo parla di Aida Nizar e della sua famiglia ...

Aida Nizar svela il perchè della frase ‘razzista’ su Baye Dame : Grande Fratello: Aida Nizar torna a parlare di Baye Dame Lunedì scorso Barbara d’Urso, dopo il putiferio scoppiato la scorsa settimana nella casa più spiata dagli italiani, ha annunciato provvedimenti disciplinari per alcuni concorrenti: Baye Dame espulso per aver avuto degli atteggiamenti inaccettabili nei confronti di Aida Nizar; di contro Aida e Luigi Favoloso direttamente in nomination per delle frasi pronunciate, che hanno indignato ...

Gf - Baye Dame dopo la squalifica : "Mi pento di quel che ho fatto - ma mi è servito" : dopo la squalifica dal Gf Nip , a seguito dall'aggressione verbale e quasi fisica nei confronti di Aida Nizar, Baye Dame si sfoga con il settimanale Spy . 'Ho fatto l'errore di attaccare Aida, ma io ...

GF15 - Baye Dame : "Ho sbagliato ad attaccare Aida - ho avuto un'esistenza da discriminato" : Il Grande Fratello ha deciso di squalificarlo nella scorsa puntata, in seguito agli episodi di bullismo e violenza verbale nei confronti di Aida Nizar, coinquilina nel reality in onda su Canale 5. Ora Baye Dame, il ragazzo di origini senegalesi, parla sulle pagine del settimanale Spy, in edicola da domani, venerdì 4 maggio. Con questo comunicato noi, amici stretti di Baye Dame, vorremmo scusarci con tutte le persone e soprattutto con ...