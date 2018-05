Basket Serie A | il penultimo turno della regular season

Basket - 29a giornata SerieA 2018 : Pesaro-Venezia tra salvezza e primato. Il derby Varese-Cremona vale i playoff : Penultimo atto della stagione regolare della SerieA e ancora tutti i verdetti sono da scrivere. Un campo importantissimo di questa domenica sarà quello di Pesaro, dove la Victoria Libertas attende la capolista Reyer Venezia. I marchigiani sperano di bissare il successo ottenuto lo scorso turno contro Milano e nello stesso tempo attendono buone notizie da Capo d’Orlando. Infatti Pesaro potrebbe festeggiare la salvezza con un turno ...

Basket - playoff Nba : impresa Utah - sbanca Houston e porta la serie in parità : Houston - L'incredibile notte dei Jazz, sbancano Houston e pareggiano la serie delle semifinali della Western Conference: 1-1. Utah compie una vera e propria impresa nel tempio dei Rockets: Harden e ...

Basket - Serie A-2 : Verona - sorpresona playoff. Le big partono forte : 20.45 all' UBI Banca Sport Center La squadra di coach Marco Ramondino conferma la splendida stagione regolare, chiudendo con due belle vittorie la prima tranche della Serie contro l'ostica Jesi, ...

Risultati playoff Basket A2 / Diretta live score : tutte le serie si portano sul 2 a 0 tranne quella di Biella : Risultati playoff basket A2: Diretta live score delle partite del giorno. Trieste e Scafati salgono sul 2-0 senza particolari problemi, Biella soffre ancora ma impatta con Montegranaro(Pubblicato il Wed, 02 May 2018 22:38:00 GMT)

Basket - Serie A : euforia Pesaro. Costa : "Se ci salviamo vale lo scudetto" : La Vuelle ha sbancato Milano dopo 14 anni controsorpassando Capo d'Orlando. Pesaro ha due punti di vantaggio su Capo d'Orlando a 2 giornate dalla fine. Così è salva: in caso arrivo in parità vanno giù ...

Risultati Basket Serie A2/ Playoff - gara-1 primo turno : Fortitudo a valanga - Treviso in overtime! : Risultati basket Serie A2: nelle partite di gara-1 del primo turno vincono le favorite Trieste, Fortitudo Bologna e Treviso (in overtime). Cade il fattore campo di Biella e Legnano. (Pubblicato il Mon, 30 Apr 2018 22:17:00 GMT)

Basket femminile - Semifinali Serie A1 2018 : Venezia si scioglie sul più bello. Ragusa vince gara-5 ed è in finale! : La Passalacqua Ragusa è la seconda finalista della Serie A1 di Basket femminile. La squadra siciliana è uscita vincitrice da una pazza gara-5, che sembrava saldamente nelle mani della Reyer Venezia, scioltasi però sul più bello, proprio come accaduto due giorni fa nel quarto incontro della Serie. Stavolta il black-out è stato fatale, perché elimina le orogranata: sarà Ragusa a sfidare Schio per il titolo, come già capitato nel 2014 e nel 2015 ...

RISULTATI Basket Serie A2 / Playoff - diretta live score : Treviso e Bologna allungano! (1^ turno gara-1) : RISULTATI BASKET SERIE A2: diretta live score delle partite di gara-1 del primo turno Playoff. Inizia la corsa verso l'unica promozione: Trieste, Fortitudo Bologna e Treviso le favorite(Pubblicato il Mon, 30 Apr 2018 21:06:00 GMT)

Risultati Basket Serie A2/ Playoff - diretta live score - 1^ turno gara-1 : partite al via! : Risultati basket Serie A2: diretta live score delle partite di gara-1 del primo turno Playoff. Inizia la corsa verso l'unica promozione: Trieste, Fortitudo Bologna e Treviso le favorite(Pubblicato il Mon, 30 Apr 2018 19:58:00 GMT)

Basket - 28a giornata Serie A 2018 : Venezia in testa da sola - Pesaro fa il colpo a Milano : A due giornate dal termine la Reyer Venezia si porta in testa alla classifica in solitaria. I Campioni d’Italia in carica si impongono nettamente in casa contro la Betaland Capo d’Orlando con il punteggio di 104-85, trascinati dai 22 punti di Edgar Sosa, alla sua miglior prestazione con la nuova maglia. Venezia sola in testa e Capo d’Orlando ultima e vicina alla soluzione, perchè la VL Pesaro si è resa protagonista della ...

RISULTATI Basket Serie A2 / Playoff - diretta live score : colpaccio Montegranaro! (1^ turno - gara-1) : RISULTATI BASKET SERIE A2: diretta live score delle partite di gara-1 del primo turno Playoff. Inizia la corsa verso l'unica promozione: Trieste, Fortitudo Bologna e Treviso le favorite(Pubblicato il Sun, 29 Apr 2018 22:26:00 GMT)

Basket - serie A : Pesaro sorprende Milano - Venezia in testa da sola : ROMA - Milano cade inopinatamente in casa , 70-75, contro il fanalino di coda Pesaro e consente a Venezia, che travolge , 104-85, Capo d'Orlando, di restare da sola in vetta alla classifica. In chiave ...

Diretta / Cantù Reggio Emilia (risultato live 45-45) streaming video e tv : grande equilibrio! (Basket Serie A) : Diretta Cantù Reggio Emilia, info streaming video e tv: orario e risultato live della partita del PalaDesio. Due squadre che puntano i playoff, ma la Reggiana è costretta a inseguire(Pubblicato il Sun, 29 Apr 2018 21:36:00 GMT)

DIRETTA / Varese Brindisi (risultato finale 69-65) : Openjobmetis ancora ok! (Basket Serie A) : DIRETTA Varese Brindisi, info streaming video e tv: orario e risultato live della partita del PalA2A. La Openjobmetis insegue un posto nei playoff, Happy Casa ad un passo dalla salvezza(Pubblicato il Sun, 29 Apr 2018 20:51:00 GMT)