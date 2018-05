Barbara D' Urso gaffe nel collegamento con Grande Fratello Video | Angelo vuole La

Grande Fratello - il siluro a Barbara D'Urso : 'Che pena. Una finestra su una discarica' : ... che non parlava da mesi e quindi era molto atteso, Fabio Fazio con Che tempo che fa , può vantarsi di aver lanciato un nuovo format di programmi interessati alla politica.

Grande Fratello - Barbara D'Urso si collega in diretta con la casa a Pomeriggio 5 : 'Vuole il mio c***' - sconcerto : Il Grande Fratello gioca un brutto scherzo a Barbara D'Urso . A Pomeriggio 5 la conduttrice ne ha viste e sentite tante, ma questa le batte tutte. In collegamento in diretta con la casa del GF15 , che ...

Al Bano Carrisi e Loredana Lecciso/ "Non volevo una moglie showgirl" : per Barbara D'Urso qualcosa non torna : Al Bano Carrisi e Loredana Lecciso, il loro amore è durato solo tre anni: la crisi dopo la partecipazione a L'Isola dei famosi anche se la coppia è rimasta insieme per amore dei figli.(Pubblicato il Fri, 04 May 2018 18:40:00 GMT)

Striscia bacchetta Barbara D’Urso. Ricci riciccia un video di tanti anni fa… : Barbara D'Urso a Scherzi a Parte “E’ più facile fare pistolotti che metterli in pratica“. Striscia la Notizia, stavolta, ha fatto le pulci a Barbara D’Urso. Dopo l’indignata e severa reazione della conduttrice del Grande Fratello per lo scontro tra Baye Dame e Aida consumatosi nella casa di Cinecittà, il tg satirico di Canale5 ha ripescato un vecchio filmato in cui Carmelita si scagliava con veemenza contro una ...

Striscia la Notizia/ Anticipazioni e servizi : si parlerà ancora del Grande Fratello di Barbara d’Urso? : Striscia la Notizia, Anticipazioni e servizi di oggi, venerdì 4 maggio 2018: si parlerà ancora del Grande Fratello di Barbara d’Urso? Nuove inchieste con Ficarra e Picone su Canale 5.(Pubblicato il Fri, 04 May 2018 15:51:00 GMT)

Pomeriggio 5/ Anticipazioni e ospiti : Barbara D'Urso balla e macina ascolti! : Pomeriggio 5 torna in onda con l'ultima puntata della settimana e tante esclusive di Barbara D'Urso che anche oggi ha fatto la sua lezione di danza e la sua doppia colazione.(Pubblicato il Fri, 04 May 2018 12:48:00 GMT)

Luigi Favoloso e Mariana sempre più vicini al GF : lo scoop di Barbara d’Urso : Luigi Favoloso dopo Patrizia Bonetti interessato a Mariana? I due sempre più vicini al Grande Fratello Patrizia potrebbe non essere l’unica ragazza su cui Favoloso ha puntato gli occhi al Grande Fratello. Il fidanzato della Moric, infatti, pare essersi avvicinato ultimamente molto a Mariana, la concorrente che al GF aveva tradito la Bonetti nominandola (e nascondendole […] L'articolo Luigi Favoloso e Mariana sempre più vicini al GF: ...

Grande Fratello - la trappola di Barbara D'Urso : 'Ecco come ha trionfato in termini di share' : Il Grande Fratello continua a macinare ascolti e la formula per il successo sembra essere quella di puntare sulla volgarità . L'ultima puntata ha registrato il 27,2% di share, un picco per il quale ...

Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti - Vuoi scommettere?/ Via il 17 maggio : battaglia persa con Barbara d'Urso : Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti, Vuoi scommettere? via il 17 maggio. La battaglia persa con Barbara d'Urso: il retroscena svelato da Dagospia. Le ultime notizie sulla showgirl svizzera(Pubblicato il Thu, 03 May 2018 15:52:00 GMT)

Michelle Hunziker e Vuoi Scommettere? - a Mediaset si mette male : la battaglia persa con Barbara D'Urso : battaglia vera a Mediaset, almeno stando a quanto scrive Dagospia . Le protagoniste della cosiddetta 'guerra del martedì' sarebbero Michelle Hunziker e Barbara D'Urso , insomma due pezzi grossissimi. ...

Barbara d’Urso contro Michelle Hunziker : c’entra il Grande Fratello : Grande Fratello contro Vuoi scommettere: Barbara d’Urso non vuole cedere il martedì sera a Michelle Hunziker Barbara d’Urso è irremovibile: il Grande Fratello torna in onda di martedì sera. La napoletana si sarebbe opposta all’ultima volontà di Pier Silvio Berlusconi, che voleva far restare il reality show al lunedì sera dopo gli ottimi ascolti registrati. […] L'articolo Barbara d’Urso contro Michelle Hunziker: ...

“Così non va…”. Stefania Pezzopane contro il Grande Fratello (e Barbara D’Urso). La fidanzata di Simone Coccia Colaiuta rompe il silenzio e sbotta : Simone Coccia Colaiuta è tra i concorrenti del Grande Fratello 2018, il reality show condotto da Barbara d’Urso con opinionisti Simona Izzo e Cristiano Malgioglio, che va in onda in prima serata su Canale 5. Il 35enne è noto per essere il fidanzato della deputata del Partito democratico Stefania Pezzopane e da quando è entrato nella casa di Cinecittà in tanti hanno iniziato a riportare a galla ...

BAYE DAME DIA/ Barbara D'Urso prende le distanze a Pomeriggio 5 dopo la squalifica dal Grande Fratello 15 : BAYE DAME Dia, cos'è accaduto dopo la squalifica dal Grande Fratello 15? Arrivano le accuse di Vladimir Luxuria a Mattino 5. Se ne parlerà anche a Pomeriggio 5?(Pubblicato il Wed, 02 May 2018 18:42:00 GMT)

Barbara D'Urso - dopo l'insulto pace fatta con Valentina Vignali : 'È quello che penso - così ha capito la lezione' : pace fatta tra Barbara D'Urso e Valentina Vignali dopo che la conduttrice aveva dato della cretina alla cestista a Pomeriggio Cinque. Carmelita ha invitato in studio la ragazza e nonostante abbia ...