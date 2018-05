Bangladesh | UNHCR | aiuti per le aree colpite da piogge monsoniche

meteoweb.eu

(Di sabato 5 maggio 2018) L’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (), sta rapidamente garantendo l’invio di ulterioriindove le primehanno colpito il distretto di Cox’s Bazar e centinaia di migliaia di rifugiati Rohingya. Il primo dei tre ponti aerei previsti per il trasporto di ulteriori materiali per la costruzioni di ripari è giunto inmartedì 1 maggio. Con 1.400 tende, questo è il primo carico di 10.000 tende che l’trasporterà nel Paese entro la fine di maggio. Le tende garantiranno alloggi d’emergenza per circa 60.000 rifugiati che vivono attualmente ina elevato rischio di smottamenti e inondazioni. E’ previsto, inoltre, l’arrivo divia mare, inclusi ulteriori tende, 170.000 teloni e altri beni essenziali. I partner umanitari stimano che fra i 150.000 e i 200.000 rifugiati Rohingya saranno a rischio nel corso di questa ...