Banca del Cilento | di Sassano e Vallo di Diano e della Lucania | l' Assemblea dei Soci

Pd : "No alla chiusura della Banca dentro al Monoblocco" : Carrara - IL circolo PD di Carrara Centro, venuto a conoscenza che la Carige ha deciso di chiudere il proprio sportello sito all'interno del monoblocco e polo ambulatoriale di Monterosso esprime "...

Argentina - la Banca centrale alza i tassi al 40% per frenare il crollo del peso : La terza economia dell'America Latina è alle prese con un'inflazione galoppante, deficit fiscali e commerciali in aumento e una siccità che sta pesando sulle coltivazioni di soia e mais. Si tratta ...

Ambiente : maxi Banca dati per la bonifica delle discariche abusive : Un Protocollo di collaborazione per la promozione e lo sviluppo della legalita’ e della sostenibilita’ ambientale nell’attivita’ di bonifica delle discariche abusive assegnate da decreto al Commissario straordinario e’ stato siglato oggi dallo stesso Commissario, il generale di Brigata dei carabinieri Giuseppe Vadala’ e il presidente del Comitato Nazionale dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali Eugenio ...

Renzi - nuova inchiesta a carico della madre Laura Bovoli : “Indagata a Cuneo per Bancarotta fraudolenta” : Il braccio operativo chiedeva pezze d’appoggio retrodatate e Laura Bovoli provvedeva. E’ quanto emerge dalla corrispondenza tra la madre di Matteo Renzi e Mirko Provenzano raccolta dagli inquirenti cuneesi che, riferisce la Verità in edicola giovedì 3 maggio, hanno iscritto la genitrice dell’ex premier nel registro degli indagati con l’accusa di bancarotta fraudolenta documentale. Nel mirino i rapporti tra la Eventi 6, ...

Cambridge Analytica in Bancarotta - chiude sotto il peso delle spese legali : ... siamo stati denigrati per attività che non solo sono legali ma sono anche ampiamente accettate come componente standard della pubblicità online sia nell'arena politica sia in quella commerciale' ...

Il diritto Bancario alla rincorsa della globalizzazione : Dal 1994 Capriglione , ordinario di diritto dell'Economia, avvocato e direttore di riviste di diritto italiane e internaziionali, monitora l'evoluzione della disciplina bancaria e finanziaria in ...

Svizzeri troppo fedeli a propria Banca - regalano 8 miliardi : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Gibson - in Bancarotta le chitarre che hanno fatto la storia del rock - : L'amministrazione dello storico marchio ha chiesto l'attivazione del Chapter 11 per salvarsi dalla bancarotta e risanarsi entro il prossimo 24 settembre. Il buco potrebbe arrivare a 500 milioni di ...

Palestina - Abu Mazen : “Usura e attività Bancarie degli ebrei furono causa della Shoah”. Netanyahu : “Antisemita” : “L’usura, le banche e cose del genere” sono i “comportamenti” degli ebrei che, secondo il presidente palestinese Abu Mazen, hanno causato l’Olocausto. Una teoria, pronunciata in diretta televisiva, che ha suscitato un’ondata di critiche a livello mondiale. “Antisemita e patetico”, ha replicato il premier israeliano Benjamin Netanyahu. Sul caso è intervenuta anche la Anti defamation league ...

Banca del Cuore 2018 - da Lunedì 30 Aprile a Mercoledì 2 Maggio il Truck Tour per la prevenzione cardiovascolare arriva a Reggio Calabria : Riparte il Progetto Itinerante Nazionale di prevenzione cardiovascolare, “Truck Tour Banca del Cuore 2018”, promosso dalla Fondazione per il Tuo Cuore – HCF Onlus dell’Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri, con il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile, di Rai – Responsabilità Sociale e di Federsanità-ANCI. Da Lunedì 30 Aprile a Mercoledì 2 Maggio dalle ...

Cronaca in diretta dell'assemblea Banca Popolare di Sondrio : ore 9.30: questa mattina, sabato 28 Aprile, grande afflusso dei soci provenienti da ogni parte della Lombardia al Pentagono di Bormio per l'assemblea dei soci della Banca Popolare di Sondrio, ...

In marcia il piano dell'Ue sulla finanza sostenibile. Banca Etica : "Una pietra miliare - ma attenti alle lobby" : Per questo la Commissione l'8 marzo scorso ha presentato un piano d'azione articolato 'per un'economia più verde e più pulita'; e per questo a Bruxelles si sta lavorando per mettere insieme un gruppo ...

Ubi Banca - a giudizio Bazoli - Massiah e altri ex amministratori dell’istituto di credito : Esisteva un patto parasociale «illecito» per manovrare le nomine in assemblea e favorire gli amici ai vertici Bancari. Il gip di Bergamo Ilaria Sanesi ha accolto la tesi della Procura sulla gestione occulta delle nomine di Ubi Banca e ha deciso di rinviare a giudizio 39 persone, tra cui 28 ex amministratori dell’istituto di credito, (nonché l’istit...