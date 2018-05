Ballottaggio a Udine | la posizione di Enrico Bertossi

Udine - Elezioni Comunali 2018 : Ballottaggio Fontantini-Martines/ FVG - Centrodestra avanti contro il Pd - M5s ko : Elezioni Comunali Udine, Amministrative 2018: ballottaggio tra Pietro Fontanini e Vincenzo Martines il 13 maggio prossimo. Friuli Venezia Giulia, sfida Centrodestra-Pd: M5s ko(Pubblicato il Mon, 30 Apr 2018 19:43:00 GMT)

Friuli Venezia Giulia - Udine ultima trincea del centrosinistra : al Ballottaggio il dem Martines. Ma dietro il leghista Fontanini : Udine – Nel Friuli Venezia Giulia dove il centrodestra a trazione leghista fa man bassa di consiglieri regionali, sindaci e amministratori locali, l’ultima trincea è il comune di Udine, il capoluogo che, assieme a pochissimi altri centri urbani, non è stato sommerso a inizio marzo dall’ondata verde-azzurra a cui andava aggiunta la marea crescente pentastellata. In quella occasione il Pd aveva mantenuto un esile vantaggio, come voti ...

A Udine è testa a testa : si avvicina il Ballottaggio : Non solo Regionali. In Friuli Venezia Giulia i cittadini di 19 amministrazioni locali sono stati chiamati alle urne per il rinnovo dei consigli comunali e l'elezione dei sindaci. Nei due comuni con oltre 15mila abitanti, Udine e Sacile, sono in corso le operazioni di spoglio.Nel capoluogo friulano, dopo dieci anni di amministrazione di centrosinistra con Furio Honsell, è testa a testa tra le due coalizioni. Con più di metà delle sezioni ...