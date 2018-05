Ballando con le stelle | Semifinale | Diretta 5 maggio 2018

Ballando con le stelle 2018/ Diretta e finalisti - Trump : "Non ballo dai tempi della discoteca" (Semifinali) : Ballando con le stelle 2018, Diretta semifinale 5 maggio: Ryan Reynolds e Josh Broslin ospiti, Ivana Trump e Rossano rubicondi ballerini per una notte. Chi saranno i finalisti?(Pubblicato il Sat, 05 May 2018 20:25:00 GMT)

Francisco Porcella e Anastasia Kuzmina / "Ho paura di perdere una cosa bella" (Ballando con le stelle 2018) : Francisco Porcella e Anastasia Kuzmina hanno dichiarato in diretta a Ballando con le stelle 2018 il loro reciproco amore, scoppiato tra un passo e l'altro. (Pubblicato il Sat, 05 May 2018 18:50:00 GMT)

Ballando contro Amici : Milly chiama due star di Hollywood (Ryan Reynolds e Josh Brolin) - Maria rivoluziona la gara (niente corali - subito eliminazioni) : Ryan Reynolds Continua l’avvincente sfida del sabato sera tra Ballando con le Stelle e Amici. Milly Carlucci prova a chiudere in testa il ‘duello’ puntando sulle decisive battute finali della tredicesima edizione del suo show, che arriva questa sera all’appuntamento con la semifinale. Maria De Filippi, invece, stravolge il Serale: niente prove corali, subito le eliminazioni. Ballando con le Stelle vs Amici: la sfida di ...

Ballando con le Stelle 2018 - nona puntata : stasera - sabato 5 maggio 2018 : Attesissima semifinale dello show di Rai1. Ballerini per una notte: Ivana Trump e Rossano Rubicondi. Guest star Ryan Reynolds e Josh Brolin.

GIARO GIARRATANA E LUCREZIA LANDO/ In semifinale con il massimo dei voti (Ballando con le stelle 2018) : GIARO GIARRATANA e LUCREZIA LANDO sono approdati alla semifinale di BalLANDO con le stelle 2018 con un ottimo punteggio: sono loro i nuovi favoriti per la vittoria?(Pubblicato il Sat, 05 May 2018 12:06:00 GMT)

Robozao - Ballando con le stelle 2018/ Il ballo con Paolo Belli fa sorridere anche Milly : Alto 3 metri, capace di cantare, ballare e presentare, Robozao è ormai il terzo conduttore, insieme a Milly Carlucci e Paolo Belli, di Ballando con le stelle 2018.(Pubblicato il Sat, 05 May 2018 11:11:00 GMT)

NATHALIE GUETTA E SIMONE DI PASQUALE/ "Camminare da femmina il mio obiettivo" (Ballando con le stelle 2018) : Video, NATHALIE GUETTA e SIMONE Di PASQUALE continuano a stupire a Ballando con le stelle 2018 nonostante le evidenti difficoltà tecniche. Solo effetto simpatia?(Pubblicato il Sat, 05 May 2018 11:03:00 GMT)

AKASH KUMAR & VEERA KINNUNEN/ Video - parla lei : "Mi voglio sposare" (Ballando con le stelle) : Video, AKASH KUMAR & VEERA KINNUNEN continuano la loro corsa a Ballando con le stelle proiettandosi in una insperata semifinale, dopo il difficile inizio. (Pubblicato il Sat, 05 May 2018 10:31:00 GMT)

Ivan Zazzaroni/ Dopo le critiche - difende Giovanni Ciacci (Ballando con le stelle 2018) : A Ballando con le stelle 2018, Ivan Zazzaroni ha cambiato la sua idea su Giovanni Ciacci e Raimondo Todaro: Dopo le critiche delle prime puntate, ora difende la coppia.(Pubblicato il Sat, 05 May 2018 10:17:00 GMT)

JOSH BROLIN/ Il divo di Hollywood tra gli ospiti di Ballando con le stelle : JOSH BROLIN ospite al programma del sabato sera di Raiuno durante la puntata della semifinale di Ballando con le stelle del 5 maggio, insieme a Ryan Reynolds(Pubblicato il Sat, 05 May 2018 10:08:00 GMT)

CESARE BOCCI E ALESSANDRA TRIPOLI / Approdano in semifinale : sono loro i favoriti? (Ballando con le stelle) : CESARE BOCCI e ALESSANDRA TRIPOLI Approdano alla semifinale di Ballando con le stelle 2018 ùcon una nuova esibizione positiva: sono loro i grandi favoriti per la vittoria?(Pubblicato il Sat, 05 May 2018 09:53:00 GMT)

Selvaggia Lucarelli/ Riuscirà a "eliminare" Nathalie Guetta? (Ballando con le stelle 2018) : Selvaggia Lucarelli conferma il suo ruole di giudice dalla lingua taglienta a Ballando con le stelle 2018. La giornalista non nasconde simpatie e antipatie per i ballerini ancora in gara.(Pubblicato il Sat, 05 May 2018 09:25:00 GMT)

GESSICA NOTARO E STEFANO ORADEI/ Pedinata a Roma - non c'è pace per lei (Ballando con le stelle 2018) : GESSICA NOTARO e STEFANO ORADEI sempre più protagonisti a Ballando con le stelle. Ma per lei nelle ultime ore si è temuto il peggio a causa di uno squilibrato.(Pubblicato il Sat, 05 May 2018 09:14:00 GMT)

Carolyn Smith ha il cancro/ Senza turbante per dare coraggio a tutte le donne (Ballando con le stelle 2018) : Carolyn Smith si è presentata a Ballando con le stelle 2018 con la testa completamente rasata, per dare forza a tutte le donne che affrontano la sua stessa malattia.(Pubblicato il Sat, 05 May 2018 09:10:00 GMT)