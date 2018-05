Ballando con le stelle | Diretta 5 maggio 2018 | Diretta | Giovanni Ciacci

Gessica Notaro con Stefano Oradei/ "Mi dicono 'privilegiata' perché sono in queste condizioni" ( Ballando ) : Gessica Notaro e Stefano Oradei sempre più protagonisti a Ballando con le stelle. Ma per lei nelle ultime ore si è temuto il peggio a causa di uno squilibrato.(Pubblicato il Sat, 05 May 2018 22:35:00 GMT)

Ballando con le stelle : Milly Carlucci non va in onda il 12 maggio : Milly Carlucci salta: ecco quando va in onda la finale di Ballando 13 La finale di Ballando con le stelle 13 non andrà in onda il 12 maggio, come inizialmente previsto, ma sarà trasmessa il sabato successivo, 19 maggio. A dichiararlo è stata la stessa padrona di casa, la conduttrice Milly Carlucci, durante la semifinale in onda in questo momento sulla prima rete. Questa sera si è disputata la finale del “talent nel talent” Ballando ...