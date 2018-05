Atterraggio emergenza a Brindisi - illesi : ANSA, - BARI, 5 MAG - Un Atterraggio di emergenza si è verificato oggi nell'aeroporto di Brindisi da parte di un 757 della compagnia Condor partito dalla Grecia e con destinazione Francoforte in ...

Boeing 757 costretto ad Atterraggio di emergenza : paura in volo per 164 passeggeri : Un atterraggio di emergenza si è verificato oggi nell'aeroporto di Brindisi da parte di un 757 della compagnia Condor partito dalla Grecia e con destinazione Francoforte in difficoltà a causa di ...

ULTIME NOTIZIE/ Di oggi - ultim'ora : Brindisi - aereo fa Atterraggio d'emergenza. Tutti in salvo (5 maggio) : ULTIME NOTIZIE di oggi, ultim'ora. Gentiloni: "Ridurre e controllare flusso dei migranti". atterraggio d'emergenza di un aereo a Brindisi: Tutti in salvo. (5 maggio 2018)(Pubblicato il Sat, 05 May 2018 19:55:00 GMT)

Brindisi - Boeing 757 costretto ad Atterraggio di emergenza : paura in volo per 164 passeggeri : Un atterraggio di emergenza si è verificato oggi nell'aeroporto di Brindisi da parte di un 757 della compagnia Condor partito dalla Grecia e con destinazione Francoforte in difficoltà a causa di ...

Atterraggio di emergenza a Brindisi : tutti illesi : Un Atterraggio di emergenza si e’ verificato oggi nell’aeroporto di Brindisi da parte di un 757 della compagnia Condor partito dalla Grecia e con destinazione Francoforte in difficolta’ a causa di problemi di pressurizzazione. I 164 passeggeri e gli otto membri di equipaggio sono in salvo e illesi. Il personale dell’aeroporto di Brindisi e’ stato in costante contatto con il comandante e ha seguito le procedure ...

Finestrino dell'aereo si rompe in volo : Atterraggio d'emergenza : Attimi di paura sul volo Southwest 957 partito da Chicago e diretto a Newark, nel New Jersey. L'aereo ha dovuto effettuare un atterraggio di emergenza a causa della...

L’aereo è in avaria - il pilota ha un’unica chance per salvare i passeggeri. L’Atterraggio d’emergenza è eccezionale : Le telecamere di sicurezza di una concessionaria auto di Calgary, in Canada, ha ripreso l’eccezionale atterraggio di un piccolo aereo sulla 36th street, tra le auto in corsa. Il pilota del velivolo, che trasportava 4 persone, ha dovuto affrontare un atterraggio d’emergenza a causa di un’avaria. La manovra è stata portata a termine in maniera perfetta nonostante le condizioni e per questo la compagnia aerea si è complimentato ...

Usa - guasto a bordo : Atterraggio di emergenza per Alaska Airlines : Un aereo delle Alaska Airlines, partito da Seattle e diretto alle Hawaii, ha compiuto un atterraggio d’emergenza a Honolulu per un guasto al motore. Secondo quanto riferisce il quotidiano Hawaii News Now, il velivolo con 157 passeggeri a bordo era vicino alle isole quando si e’ accesa la spia che allerta quando non funzionano i filtri dlel’olio. A quel punto i piloti hanno dichiarato l’emergenza in prossimità di Honolulu ...

Un aereo ha fatto un Atterraggio di emergenza a Philadelphia per un incendio al motore : una donna è morta e e ci sono dei feriti : Martedì 17 aprile un aereo della Southwest Airlines è stato costretto a un atterraggio di emergenza all’aeroporto di Philadelphia a causa di un incendio a un motore: una donna è morta e otto persone sono rimaste ferite. L’aereo, un Boeing The post Un aereo ha fatto un atterraggio di emergenza a Philadelphia per un incendio al motore: una donna è morta e e ci sono dei feriti appeared first on Il Post.

Un aereo ha fatto un Atterraggio di emergenza a Philadelphia per un incendio al motore : una donna è morta e otto persone sono rimaste ferite : Martedì 17 aprile un aereo della Southwest Airlines è stato costretto a un atterraggio di emergenza all’aeroporto di Philadelphia a causa di un incendio a un motore: una donna è morta e otto persone sono rimaste ferite. L’aereo, un Boeing The post Un aereo ha fatto un atterraggio di emergenza a Philadelphia per un incendio al motore: una donna è morta e otto persone sono rimaste ferite appeared first on Il Post.

USA - Atterraggio di emergenza a Filadelfia : morto un passeggero : Le autorità Usa hanno confermato la morte di un passeggero dopo l’atterraggio di emergenza a Filadelfia del volo della Southwest Airlines che aveva avuto un incidente a un motore. A riferirlo è stato il presidente della National Transportation Safety Board, Robert Sumwalt, senza fornire ulteriori dettagli. Il capo dei vigili del fuoco di Filadelfia in precedenza aveva riferito che dopo l’atterraggio di emergenza un passeggero era ...

Aereo costretto ad Atterraggio d’emergenza : un passeggero ha tentato di prendere in ostaggio una hostess : Un velivolo Air China è stato costretto ad un atterraggio d’emergenza per motivi di “pubblica sicurezza“: lo ha reso noto l’ente dell’aviazione civile cinese sottolineando che tutti i passeggeri sono sani e salvi. L’Aereo era decollato da di Changsha, nella provincia di Hunan, con destinazione Pechino: dopo circa un’ora di volo è dovuto atterrare a Zhengzhou per un'”interferenza illegale“. Un ...

“Una roba insopportabile”. Caos sul volo di linea. Atterraggio di emergenza. Un caso unico e una paura enorme per chi non s’era accorto di nulla : ma quando la polizia entra nell’aereo scopre la vera causa del “problema”. Una vicenda a dir poco paradossale. E finisce a risate in tutto il mondo : Se vi scappa una flatulenza mentre siete su un aereo, state attenti, perché potrebbe avere conseguenze davvero drastiche. Si fa per scherzare certo, ma quello che è successo con la compagnia aerea Transavia, è incredibile, anche se dannatamente serio. La società infatti ha punito quattro passeggeri che durante la tratta Dubai-Amsterdam si sono messi a litigare. Il motivo? La flatulenza di uno dei passeggeri. Durante la crociera l’uomo ...