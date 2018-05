Attentato all'Aja - accoltella passanti : "Allah akbar"/ Video - ultime notizie Olanda : arrestato dalla polizia : Attentato all'Aja , accoltella passanti :"Allah akbar": ultime notizie Olanda , un uomo ha prima ferito una persona in un bar, poi ha continuato a colpire prima dell'intervento della polizia .(Pubblicato il Sat, 05 May 2018 20:06:00 GMT)

"Siete degli sfruttatori". Fallisce un Attentato alla sede della Adecco di Rovereto : Fallito attentato esplosivo oggi a Rovereto , in Trentino, dove è stata presa di mira la sede dell'agenzia interinale Adecco . Si sospetta che l'azione sia stata opera di esponenti della cosiddetta area antagonista. Il rudimentale dispositivo composto da un cilindro metallico collegato a due grandi petardi è stato trovato vicino alla vetrina dell'agenzia sulla quale è stato scritto con vernice nera: "Buon primo maggio sfruttatori. No Tap".La firma ...

Ufficiale No Tears Left To Cry di Ariana Grande - il nuovo singolo a un anno dall’ Attentato di Manchester : dettagli e data di uscita : Dopo giorni di indiscrezioni, da oggi è finalmente Ufficiale : No Tears Left To Cry di Ariana Grande è il nuovo singolo , in arrivo venerdì 20 aprile. Da diversi giorni si vociferava sul web l'arrivo di un nuovo singolo di Ariana Grande , la quale ha ufficializzato l' uscita proprio nelle ultime ore. Attraverso i suoi profili Twitter e Instagram, questa notte Ariana Grande ha condiviso alcuni post che compongono il titolo della canzone, con la ...

Secondo il quotidiano tedesco Die Welt la polizia ha sventato un piano per un Attentato terroristico alla maratona di Berlino di oggi : Secondo il quotidiano tedesco Die Welt, la polizia ha sventato un piano per un attentato terroristico che avrebbe dovuto essere compiuto domenica alla maratona di Berlino. Il giornale dice che sono state arrestate sei persone, una delle quali progettava di fare The post Secondo il quotidiano tedesco Die Welt la polizia ha sventato un piano per un attentato terroristico alla maratona di Berlino di oggi appeared first on Il Post.