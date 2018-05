Atari VCS in preorder da questo mese | supporterà HDR e 4K

Atari VCS : i pre-order partiranno a fine mese : L'Atari VCS è stato svelato ufficialmente a marzo e ora Atari ha annunciato che la piattaforma sarà disponibile per i pre-ordini a partire dal 30 maggio. Tuttavia, il sistema inizierà a essere spedito solo entro il 2019.Come segnala Gamingbolt, sarete in grado di acquistare VCS esclusivamente da Indiegogo e fino ad ora sono state rivelate due diverse varianti. C'è l'edizione da collezione che presenta una pannellatura frontale in legno e sarà ...