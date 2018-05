Atalanta | per Petagna stagione finita

Atalanta : stagione finita per Petaglia : “Petagna si è fermato e non c’è, farà l’operazione il prima possibile. Anche Spinazzola e Rizzo hanno finito il campionato”. Alla vigilia della trasferta con la Lazio, Gian Piero Gasperini si trova davanti ad assenze obbligate dal responso dell’infermeria (rispettivamente ernia addominale, distorsione al ginocchio destro e retto femorale destro), ma esiste un altro dilemma: “Sono preoccupato per ...

Lazio - Inzaghi con le costole rotte ma non molla : 'La Champions passa per l'Atalanta' : Dopo il successo contro il Torino in trasferta, la Lazio è pronta ad affrontare l'Atalanta all'Olimpico. Alla vigilia del match con i nerazzurri il Simone Inzaghi ha parlato in conferenza stampa nel ...

Atalanta - un grande ex : 'Cristante è perfetto per la Lazio' : Ex attaccante dell' Atalanta , Simone Tiribocchi parla di Bryan Cristante , obiettivo di mercato della Lazio, prossima avversaria in campionato degli orobici. Queste le sue parole a RMC Sport : 'È un giocatore che ha veramente delle caratteristiche da Lazio. Accompagna l'azione e realizza giocate di qualità. Finora ha fatto una stagione strepitosa, in poco tempo ha conquistato il ...

Lazio - Luis Alberto ancora a riposo. Immobile - Parolo e Radu out per l'Atalanta : Tre giorni alla sfida con l'Atalanta con tre assenze importanti. Immobile, Radu e Parolo domenica non ci saranno a causa dei rispettivi infortuni. Simone Inzaghi dovrà fare di necessità virtù, ...

Serie A Atalanta - differenziato per Petagna : BERGAMO - In vista della trasferta all'Olimpico contro la Lazio , l 'Atalanta ha svolto questo pomeriggio un allenamento pomeridiano. Agli ordini di Gasperini , i nerazzurri hanno svolto lavoro in ...

Serie A Atalanta - Gasperini : «Match point per l'Europa» : BERGAMO - " Ilicic può anche giocare dall'inizio con Palomino , e Masiello è recuperato. E martedì potrebbe riunirsi anche Spinazzola " . Alla vigilia della sfida casalinga con il Genoa , Gian Piero ...

Atalanta - Gasperini : “vicini all’obiettivo Europa” : “Ilicic può anche giocare dall’inizio con Palomino, e Masiello è recuperato. E martedì potrebbe riunirsi anche Spinazzola”. Alla vigilia della sfida casalinga con il Genoa, Gian Piero Gasperini annuncia di fatto le novità nella formazione della sua Atalanta: “Davanti adesso non siamo contati, è stato il momento di Barrow ma anche Petagna e Cornelius sono stati importanti per noi. E in queste quattro partite che rimangono ...

Serie A Atalanta - per Rizzo e Spinazzola allenamento a parte : BERGAMO - Seduta di lavoro del pomeriggio per l' Atalanta , in vista del prossimo impegno di campionato, vale a dire la gara interna contro il Genoa in calendario domenica alle ore 15. Il tecnico Gian ...

Atalanta - si pensa al nome per lo stadio : in pole position “Gewiss Arena” - : Il club nerazzurro sarebbe vicino all'accordo per la nuova denominazione: si punta a valorizzare le eccellenze del territorio L'articolo Atalanta, si pensa al nome per lo stadio: in pole position “Gewiss Arena”, è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Atalanta - operazione in vista per Petagna : Andrea Petagna si opererà . Come scrive La Gazzetta dello Sport, a fine stagione l'attaccante dell'Atalanta andrà sotto i ferri per le due ernie inguinali con cui convive da diversi mesi.

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Lazio - l’offerta per Freuler e la richiesta dell’Atalanta : Calciomercato Lazio – La Lazio sta disputando una stagione entusiasmante, percorso importante in Europa League nonostante l’eliminazione ed anche in campionato lotta sempre più avvincente per la qualificazione in Champions League. La dirigenza biancoceleste pensa anche alla prossima stagione, in particolar modo nel mirino è finito il centrocampista Freuler dell’Atalanta, come riporta CalcioWeb c’è distanza però tra ...

News Atalanta - buone notizie per Gasperini : le novità in vista del Genoa : News Atalanta – Dopo i due giorni di riposo concessi al gruppo al termine della vittoria sul Torino di domenica scorsa, l’Atalanta ha ripreso questa mattina ad allenarsi in vista della gara contro il Genoa, in programma domenica allo stadio di Bergamo con inizio alle 15. Mister Gian Piero Gasperini ha diretto una lunga seduta a cui non hanno preso parte Melegoni, Rizzo e Spinazzola. Per loro programmi di lavoro personalizzati. buone ...

Torino - Mazzarri : 'Contro l'Atalanta non è mai facile. Stanchi per il caldo' : Torino - ' Siamo dispiaciuti, ma giocare contro l'Atalanta davanti al suo pubblico non è mai facile. Abbiamo sofferto molto la loro fisicità e probabilmente la stanchezza accumulata si è fatta sentire ...