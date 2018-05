Morte Astori - la famiglia ringrazia per la vicinanza 'Come faceva Davide - con un sorriso' : È questo il testo di un messaggio pubblicato su alcuni quotidiani , La Nazione e Gazzetta dello Sport , e firmato dalla famiglia Astori e da Francesca e Vittoria, rispettivamente compagna e figlia ...

Astori : la famiglia compra una pagina sui quotidiani per dire grazie a tutti : Davide sorride ed è un bel sorriso di labbra e di occhi. Aperto, limpido, semplice. Indossa la giacca di una tuta della Nazionale, come se all'improvviso e per sempre Astori fosse diventato il campione di tutti. Non più solamente il capitano della Fiorentina.

Morte Astori - Iniesta : “abbraccio alla famiglia” : “E’ stata una partita difficile, contro un avversario complicato, ma abbiamo dato il massimo. Complimenti anche i tifosi che ci hanno appoggiato per tutta la sfida. I 100 gol di Messi in Champions? E’ difficile dire qualcosa su di lui. Per noi è importantissimo, è un giocatore unico, il numero uno. Noi dobbiamo aiutarlo il più possibile per raggiungere i nostri obiettivi”. Così, parlando a Premium sport, Andrea Iniesta, ...

Juve - Pessotto : 'Vicini alla famiglia di Astori e alla Fiorentina' : Gianluca Pessotto , team manager della Juventus Primavera , ha parlato ai microfoni di Rai Sport prima della sfida contro la Fiorentina : 'E' stata una settimana intensa e difficile per tutti, la Juve ha voluto essere vicina non solo alla famiglia di Astori, ma anche alla Fiorentina stessa ...

Funerali Astori - Renzi : “Firenze ha abbracciato la famiglia del Capitano” [GALLERY] : 1/24 Pietro Masini/LaPresse ...

Tragedia Astori - Batistuta : 'Una morte inaccettabile - inondiamo di affetto la famiglia di Davide' : Un trauma che colpisce una comunità, in particolare il nostro mondo. Non conoscevo di persona Davide, ma i miei amici fiorentini mi avevano sempre presentato uno splendido ritratto di lui. In campo ...

Astori : Immobile - vicini a famiglia : ANSA, - ROMA, 7 MAR - "Astori? Mi dispiace tanto non partecipare ai funerali di domani. Ci ha sconvolto tutti dentro lo spogliatoio, anche i ragazzi che non lo conoscevano. Una brutta botta, una cosa ...

PSG-Real Madrid - Zidane : 'Astori? Che tragedia. Penso alla famiglia e alla figlia' : Vittoria all'andata per 3-1 al Santiago Bernabeu, vittoria anche al ritorno per 2-1 al Parco dei Principi. Il Real Madrid supera l'ostacolo Paris Saint Germain e si conferma infallibile in Champions ...

Morte Astori : incarico a 2 esperti per autopsia - la famiglia intanto assume un perito : La Morte di Davide Astori è ancora avvolta da un velo di mistero. Le prime indiscrezioni sulle cause del decesso parlano vagamente di arresto cardio-circolatorio per il capitano della Fiorentina, ma con l’autopsia si scoprirà di più sull’accaduto. Secondo quanto rivelato dall’Ansa oggi la Procura ha dato mandato al direttore del Centro di patologia vascolare dell’Università di Padova Gaetano Thiene e ...