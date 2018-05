Arriva il ‘robot consigliere’ | ci aiuterà a cambiare vita

meteoweb.eu

: @luca_vota @sinigagl @MassimoFamularo @Keynesblog @lorenzop2311 @SignorErnesto @MrETP @YanezPeter @Max25xxxx… - Vincentne : @luca_vota @sinigagl @MassimoFamularo @Keynesblog @lorenzop2311 @SignorErnesto @MrETP @YanezPeter @Max25xxxx… - lesexenrose : Il nuovo sogno erotico delle donne (e non solo) ha un corpo di metallo, arriva da un altro pianeta e non è su Tinde… - Med_in_sintesi : Torino, all’ospedale Molinette arriva il robot che opera senza tagliare - Quotidiano Piemontese -

(Di sabato 5 maggio 2018)il ‘robot consigliere’: si chiama Nao ed è diventato consulente motivazionale nell’università di Plymouth, raccogliendo elogi dai volontari che lo hanno apprezzato per essere utile, piacevole e non critico verso di loro,ndo in un caso a preferirlo addirittura al consulente umano. L’esperimento viene raccontato sul Journal of medical internet research. La prova in cui il robot si è cimentato è il colloquio motivazionale, ossia una tecnica di intervista del counseling che si fa per aiutare la persona acomportamento, parlando del bisogno e delle ragioni per cui lo si vuole fare. Nao ha ottenuto risultati più che positivi: ha incoraggiato i partecipanti a dire a voce alta i propri obiettivi e dubbi. In tal modo è riuscito a tirar fuori idee e stimolare la conversazione su come potessero aumentare il proprio livello di attività fisica, che era ...