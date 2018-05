AO International Tennis | vediamo insieme un video gameplay dedicato al sistema di tiro e

eurogamer

: AO International Tennis: vediamo insieme un video gameplay #AOInternationalTennis - Eurogamer_it : AO International Tennis: vediamo insieme un video gameplay #AOInternationalTennis - Tennis_Ita : Dopo i successi a San Pietroburgo e Doha, Petra Kvitova mette le mani anche sull'International di Praga. Contro Mih… - GianlucaOdinson : AO International Tennis: un filmato incentrato sulle tecniche di tiro e sulla stamina -

(Di sabato 5 maggio 2018) Big Ant Studios ha pubblicato un nuovoa Australian Open, nel quale possiamo vedere come viene gestito ildi stamina nel gioco, nonché anche quello del.Come riporta Gamasutra la simulazionetica, attesa per Xbox One, PC e PlayStation 4 a partire dall'8 maggio, ci presenta svariate tecniche diche il giocatore potrà sfruttare a seconda dell'occasione per mettere in difficoltà il proprio avversario. Abbiamo i lob, le schiacciate, le palle corte, i rovesci, e quant'anltro renderà felici gli appassionati di questo sport. Nel filmato si parla anche di stamina e della sua gestione, essa sarà infatti essenziale per poter portare a casa il nostro match.Ecco, di seguito, il roster degli atleti disponibili inizialmente (ulteriori aggiunte verranno via patch):Read more…