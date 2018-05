Animali | inanellati a Roma tre falchetti dei nidi online di birdcam

meteoweb.eu

(Di sabato 5 maggio 2018)tre piccoli falchi pellegrini figli di due delle coppie di uccelli più seguite dal web grazie al progetto. I, a cui è stato messo un anello metallico per permetterne l’identificazione, si chiamano Freccia, Delta e Vega, e probabilmente sono tutte femmine. I falchini sono tornatilo scorso marzo. La stagione riproduttiva 2018 dei falchi pellegrini ha preso ufficialmente il via e le webcam sui lorosono state riattivate. Quattro le coppieche hanno deposto le uova e che ora stanno allevando i loro piccoli sotto gli sguardi indiscreti del web. Il progetto, ideato e curato dall’associazione di ricercatori Ornis italica, consente di seguire in diretta le fasi della riproduzione e osservare da molto vicino il comportamento dei falchi nel nido dal corteggiamento, alla deposizione delle uova, dall’incubazione, ...