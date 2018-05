”Andrea mi rivedrà l’anno del mai” Bomba De Lellis Dopo la clamorosa rottura | l’esperta

caffeinamagazine

(Di sabato 5 maggio 2018) Giulia Deha da poco messo un punto alla sua relazione con Andrea Damante, ma non si spengono i riflettori su di lei. Era arrivata come un fulmine a ciel sereno la notizia dellatra i due. Era stata proprio la giovane influencer a sconvolgere letteralmente il web, rivelando sui social la fine della sua storia d’amore con l’ex tronista di Uomini e Donne. Una grande complicità, tanti progetti insieme e un’irrefrenabile passione non sono bastati alla coppia per superare il periodo buio che stavano attraversando.la triste dichiarazione rilasciata dalla ragazza, anche il dj veronese era intervenuto sui social per dire la sua su questa. Reduci da un romantico viaggio in Tanzania, i ‘Damellis’, così come li hanno soprannominati i loro numerosi fan, erano tornati alla vita di tutti i giorni nella loro casa a Verona, ma pochi giorni ...