Anche Di Maio s' è fatto il suo cerchietto magico

Di Maio - no a governo di tregua : "Si voti subito - Anche il 24 giugno" - : A pochi giorni dalle nuove consultazioni del presidente della Repubblica , programmate per lunedì 7 maggio , il leader politico del M5s rilancia il ritorno alle urne. Se un accordo per un esecutivo ci ...

Di Maio : "Al voto subito - Anche il 24 giugno" : Al voto il prima possibile, anche il 24 giugno . Abbiamo studiato che si può fare". Così Luigi Di Maio , leader M5S, ai cronisti presenti alla Camera dei deputati, ribadendo la volontà del Movimento 5 ...

Governo - Santanchè (FdI) : “Accuse di Di Maio a Salvini? Era nervosetto - in Friuli il M5s ha perso consensi” : Daniela Santanchè (FdI) a Omnibus (La7) commenta le dichiarazioni di Luigi Di Maio (M5s) sulle trattative per il nuovo Governo e le accuse a Matteo Salvini L'articolo Governo, Santanchè (FdI): “Accuse di Di Maio a Salvini? Era nervosetto, in Friuli il M5s ha perso consensi” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Governo - Salvini tende la mano a M5s : "Sediamoci al tavolo Anche per le riforme" Di Maio : "No - sei schiavo di Berlusconi" : Il leader della Lega, da Genova per l'Euroflora, non nasconde tutte le difficoltà. "Almeno facciamo partire le commissioni parlamentari". Ma Di Maio, con in tweet, respinge il nuovo tentativo di sedersi a un tavolo e rilancia le elezioni anticipate.

Concerto dei Meetup napoletani a sorpresa arriva Anche Di Maio : Un momento di musica e di dibattiti su probletatiche locali e di politica nazionale. Qui si esibiti artisti e musicisti di vari generi, dalla classica al pop e tutti appartenenti al territorio. ...

Gli sherpa M5s-Pd ragionano sul contratto. Di Maio pronto Anche a rinunciare all'abolizione totale del Jobs Act e della Buona scuola : La testa M5s non è al Friuli Venezia Giulia. Luigi Di Maio non ci ha messo piede nel giorno di chiusura della campagna elettorale, non vede il successo e non può alzare i toni contro Debora Serracchiani essendo il governatore uscente del Pd. Il cortocircuito sarebbe totale poiché in queste ore il capo politico grillino pensa solo al "contratto" di governo da siglare proprio con i dem. Un contratto che potrebbe essere ...

Salvini si tiene aperte tutte le strade. Non chiude la porta a Di Maio e neAnche rompe con Berlusconi : Salvini non chiude la porta ai 5Stelle, ma neanche rompe con Silvio Berlusconi: "Matteo? Si tiene aperte tutte le strade, pur non avendo una rotta precisa". Un deputato del Carroccio, molto vicino al segretario, sintetizzata così la strategia della Lega che continua a non considerare del tutto chiuso il canale con Luigi Di Maio nonostante i due leader non abbiano da un po' contatti diretti. In questo momento Salvini galleggia, in attesa ...

Governo - Fico incontra M5s e Pd. Martina : “Differenze ma passi avanti”. Di Maio : “Nel contratto Anche conflitto d’interessi” : Entrambi ammettono che non si possono “nascondere difFicoltà e differenze“. Entrambi sostengono che bisogna guardare “con rispetto al dibattito interno” alle due forze politiche”. Ma entrambi parlano di “passi avanti importanti”. Uno, Maurizio Martina, reggente del Pd, si gioca tutto nella direzione nazionale del partito fissata per il 3 maggio: lì si capirà se le intese con il M5s si potranno costruire ...

Renzi punta a far fallire Fico - il Pd si spacca e si arrabbia Anche con Mattarella. Ma tutti chiedono : "Di Maio non sia premier" : Far fallire l'incarico a Roberto Fico per conquistare almeno un risultato: eliminare dal tavolo della crisi istituzionale post-elezioni l'idea che Luigi Di Maio possa essere premier del futuro governo. Tra spaccature interne, discussioni tra Renziani e non-Renziani, tensioni e un po' di malumori anche nei confronti di Sergio Mattarella, al termine di una giornata densissima, nel Pd si delinea una linea comune per il confronto di domani con ...

Luigi Di Maio - i grillini disperati sono pronti a trattare Anche con Luca Lotti per un governo col Pd : Non basterà neanche l'incarico esplorativo al presidente della Camera Roberto Fico per impedire a Luigi Di Maio di tenere aperta la doppia trattativa sul governo, sia con il centrodestra che con il ...

Adesso Di Maio esclude Anche Giorgia Meloni : Partita chiusa? Luigi Di Maio vuole i voti del centrodestra unito ma senza dare spazio né a Silvio Berlusconi né

Governo "5 stelle e Lega" - la decisione di Di Maio (ma si fa sentire Anche Renzi) : La delegazione del M5S, composta da Luigi Di Maio e dai due capigruppo di Camera e Senato Giulia Grillo e Danilo Toninelli, è arrivata a Palazzo Giustiniani per incontrare il presidente del...