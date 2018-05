AMICI SERALE 2018 - eliminati Valentina - Matteo - Zic e Luca / diretta quinta puntata : Irama batte Einar : Amici serale 2018, ed. 17 diretta quinta puntata: doppia sfida a squadre e doppia eliminazione. Elisa ospite, Arisa nella commissione esterna al posto di Marco Bocci. (Pubblicato il Sat, 05 May 2018 23:05:00 GMT)

Amici 17: nel quinto Serale eliminati Valentina, Matteo, Zic e Luca Amara sorpresa per i telespettatori di Amici 17. Sabato 5 maggio, nel corso del quinto Serale, sono stati eliminati quattro concorrenti: due cantanti e due ballerini. Si tratta di Valentina Verdecchi e Luca Capomaggi (della Squadra Bianca) e di Matteo Cazzato e Zic (Lorenzo […]

AMICI 17 - quinto serale : doppia eliminazione in arrivo? [DIRETTA] : Stasera, alle 21.10 va in onda la quinta puntata di Amici, il talent show condotto da Maria De Filippi. Gli allievi in gara sono 11: Emma, Biondo, Zic, Irama, Luca e Valentina della squadra bianca e Einar, Matteo Carmen, Bryan e Lauren dei blu. Dopo due settimane, senza eliminazione, questa sera saranno ben due i ragazzi che dovranno abbandonare il percorso ad Amici. Gli ospiti della puntata sono Elisa, che duetterà con i cantanti di entrambe le ...

AMICI 2018 - quinta puntata Serale del 5 maggio in diretta : Irama, vincitore della scorsa puntata Il Serale di Amici 2018 arriva alla quinta puntata e qui su Davidemaggio.it si rinnova l’appuntamento con il liveblogging del sabato sera per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che accade in studio durante la serata. Amici 2018: le anticipazioni della quinta puntata del Serale In diretta su Canale 5, a partire dalle 21.10, Maria De Filippi conduce la quinta puntata del Serale ...

