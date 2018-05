Amici 2018 | De Martino diventa insegnante? Chi sostituirà?

Emma e Biondo stanno insieme/ Amici 2018 serale dopo l’esibizione di coppia arriva un altro duetto? (5 maggio) : Emma Muscat e Biondo, serale di Amici 2018: dopo la passionale esibizione di coppia terminata con un bacio, arriva un altro duetto? Staremo a vedere cosa accadrà.(Pubblicato il Sat, 05 May 2018 07:30:00 GMT)

Amici SERALE 2018/ Ed.17 - diretta quinta puntata : doppia sfida a squadre. Chi saranno i due eliminati? : AMICI SERALE 2018, ed. 17 diretta quinta puntata: doppia sfida a squadre e doppia eliminazione. Elisa ospite, Arisa nella commissione esterna al posto di Marco Bocci. (Pubblicato il Sat, 05 May 2018 06:29:00 GMT)

Ermal Meta/ Nuove polemiche con Biondo al serale di Amici 2018? : Ermal Meta è pronto a mettere da parte Lisbona e l'Eurovision Song Contest per tornare ad Amici 17 e prendere parte al serale anche con un duetto, cosa canterà?(Pubblicato il Sat, 05 May 2018 05:11:00 GMT)

Amici 17 – Il Serale – Quinta puntata del 5 maggio 2018 – Ospiti : Elisa e Arisa. Doppia eliminazione. : Amici 17 – Il Serale è tornato nel sabato di Canale 5 e stasera va in scena la Quinta puntata. Nove puntate, stavolta rigorosamente in diretta; la direzione artistica affidata a Luca Tommassini, che ha preso il posto di Giuliano Peparini dopo quattro anni. Al termine delle nove puntate il talent ideato e condotto da Maria De Filippi eleggerà i successori di Riki nel canto e di […] L'articolo Amici 17 – Il Serale – Quinta puntata del ...

Antonino Cannavacciuolo alla quinta di Amici 2018 (Anteprima Blogo) : La sua canzone del cuore è "Sara" di Pino Daniele, ma è anche un grande amante di due cantautori fra i più titolati del panorama musicale nostrano: Fabrizio De Andrè e Francesco De Gregori. Stiamo parlando dei gusti musicali di uno dei più celebri chef italiani e notissimo volto televisivo: Antonino Cannavacciuolo. I riferimenti musicali li abbiamo fatti semplicemente perchè il noto "masterchef" del piccolo schermo italico sarà ospite nella ...

Amici 2018 : Biondo raggiunge un importante traguardo : Amici 17, Biondo il più richiesto dalle case discografiche Torna domani sera alle 21.10 su Canale 5 il serale di Amici 2018 con il quinto scontro tra la squadra Bianca e quella Blu. Date le ultime due puntate in cui tutti i concorrenti sono stati salvati dai professori, per la puntata di domani sera Maria De Filippi ha previsto una doppio manche per gli allievi e quindi anche un altro doppia eliminazione. Inoltre in giuria peseranno le assenze ...

Anticipazioni Amici 2018 quinta puntata in diretta : chi rischia l'eliminazione : Il serale di Amici 2018 ritorna in onda questo sabato 5 maggio su Canale 5 con la quinta puntata in diretta. Settimana dopo settimana la gara tra gli allievi della squadra bianca e quelli della squadra blu entra nel vivo e ormai stiamo per avvicinarci verso il gran finale di questa diciassettesima edizione che non se la sta cavando molto bene in termini di ascolti. Noi seguiremo la quinta puntata del serale in diretta su Blasting News: seguiteci ...

Amici 2018 - daytime 4 maggio. Matteo contro Zerbi : «Mi sono rotto il caz*o. Finto sarà lei». Irama torna a (s)parlare di Warner : Biondo e Irama - Amici 2018 Le case discografiche bussano alla porta di Amici 2018: i cantanti vengono contattati per eventuali collaborazioni. Il più richiesto è Biondo (da Sony, Universal e Warner), mentre Matteo è l’unico ignorato. “Tutti i cantanti tranne lui”, commenta dispiaciuto il compagno di squadra Einar, richiesto da due etichette (Sony e Warner), al pari di Carmen (Sony e Universal). Fa il bis anche Irama (Sony e la ...

Stefano De Martino / Da ballerino a professore di Amici? Intanto si prepara per Miss Mondo Italia 2018 : Stefano De Martino sarà professore nella prossima edizione di Amici? L'indiscrezione, lanciata da Nuovo Tv, lo vedrebbe al posto del coreografo Garrison Rochelle.(Pubblicato il Fri, 04 May 2018 16:51:00 GMT)

Amici 2018 : le anticipazioni del quinto Serale di sabato 5 maggio : Amici: anticipazioni quinto Serale di sabato 5 maggio 2018 La quinta puntata di Amici Serale di sabato 5 maggio 2018 si preannuncia “scoppiettante”. Secondo le anticipazioni, domani sera in trasmissione ci sarà anche spazio per un doppio momento di eliminazione. La corsa verso la vittoria, infatti, si fa sempre più avvincente. Gli undici concorrenti rimasti […] L'articolo Amici 2018: le anticipazioni del quinto Serale di sabato ...

Amici 2018 - puntata 5 maggio : Elisa ospite (Anteprima Blogo) : Tutto pronto per la quinta sfida stagionale tra Amici e Ballando con le stelle, in programma sabato 5 maggio 2018. Al momento "tra i due show del sabato sera dopo 4 puntate il risultato è 2 a 2", come ha fatto notare l'ufficio stampa di Maria De Filippi nel comunicato diffuso domenica scorsa a commento dei dati Auditel (che hanno sancito la vittoria della trasmissione di Rai1) dove ha anche esultato per la "leadership sul target pregiato di ...

Amici serale 2018/ Assenti Marco Bocci - Nadia Toffa e Gino Paoli : Arisa in commissione esterna e non solo! : Amici 2018, ed. 17, grandi Assenti nella nuova puntata del serale. Marco Bocci, Nadia Toffa e Gino Paoli: Arisa in commissione esterna al posto dell'attore(Pubblicato il Fri, 04 May 2018 14:12:00 GMT)

Amici 2018-2019 professori : Stefano De Martino entra nel cast? : Novità in arrivo tra i professori di Amici 2018-2019? Le anticipazioni su tutti gli insegnanti nascondono una sorpresa, anzi una maxi sorpresa! Tra i pochi concorrenti che sono passati nella scuola di Maria De Filippi e che ci sono rimasti negli anni c'è Stefano De Martino, che ha cominciato come concorrente e potrebbe fare il prossimo anno il salto di qualità: il suo rapporto con Amici di Maria De Filippi si farà ancora più stretto, se le voci ...