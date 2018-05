Amici 2018 | 3 case discografiche per Biondo | nessuna per Matteo

Amici serale 2018/ Ed.17 - diretta quinta puntata ed eliminati : eliminazioni e tensioni per i ragazzi : Amici serale 2018, ed. 17 diretta quinta puntata: doppia sfida a squadre e doppia eliminazione. Elisa ospite, Arisa nella commissione esterna al posto di Marco Bocci. (Pubblicato il Sat, 05 May 2018 19:50:00 GMT)

Amici 2018 - quinta puntata Serale del 5 maggio in diretta : Irama, vincitore della scorsa puntata Il Serale di Amici 2018 arriva alla quinta puntata e qui su Davidemaggio.it si rinnova l’appuntamento con il liveblogging del sabato sera per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che accade in studio durante la serata. Amici 2018: le anticipazioni della quinta puntata del Serale In diretta su Canale 5, a partire dalle 21.10, Maria De Filippi conduce la quinta puntata del Serale ...

Amici SERALE 2018/ Ed.17 - diretta quinta puntata ed eliminati : Michele Bravi ospite a sorpresa? : AMICI SERALE 2018, ed. 17 diretta quinta puntata: doppia sfida a squadre e doppia eliminazione. Elisa ospite, Arisa nella commissione esterna al posto di Marco Bocci. (Pubblicato il Sat, 05 May 2018 14:13:00 GMT)

Amici 2018 anticipazioni - Matteo Cazzato senza contratto discografico : stasera se ne parla in puntata? : Ieri abbiamo appreso una dura realtà ad Amici 2018: Matteo Cazzato non ha ricevuto nessun contratto discografico, le anticipazioni non potevano prepararci a questo. Il cantante salentino ha avuto un percorso complicato nella scuola di Maria De Filippi, è entrato con una band, i Black Soul Trio, e ha proseguito poi come solista, quando gli è stato chiesto di farlo; è arrivato al Serale appoggiato solo da Giusy Ferreri, nella scuola perché al ...

Amici 2018 anticipazioni - è successo a Matteo : i fan senza parole - stasera si chiarisce tutto : Ieri abbiamo appreso una dura realtà ad Amici 2018: Matteo Cazzato non ha ricevuto nessun contratto discografico, le anticipazioni non potevano prepararci a questo. Il cantante salentino ha avuto un percorso complicato nella scuola di Maria De Filippi, è entrato con una band, i Black Soul Trio, e ha proseguito poi come solista, quando gli è stato chiesto di farlo; è arrivato al Serale appoggiato solo da Giusy Ferreri, nella scuola perché al ...

Zic - Valentina e Luca a rischio espulsione per gli insulti ad Alessandra Celentano? (Amici 2018) : Il nuovo serale di Amici 2018 potrebbe riservare brutte sorprese a Zic, Valentina Verdecchi e Luca Capomaggi, responsabili di aver attaccati duramente Alessandra Celentano.(Pubblicato il Sat, 05 May 2018 12:10:00 GMT)

Amici 2018-2019 professori : Stefano De Martino entra nel cast? : Novità in arrivo tra i professori di Amici 2018-2019? Le anticipazioni su tutti gli insegnanti nascondono una sorpresa, anzi una maxi sorpresa! Tra i pochi concorrenti che sono passati nella scuola di Maria De Filippi e che ci sono rimasti negli anni c'è Stefano De Martino, che ha cominciato come concorrente e potrebbe fare il prossimo anno il salto di qualità: il suo rapporto con Amici di Maria De Filippi si farà ancora più stretto, se le voci ...

Amici 2018 - la Celentano insultata pesantemente da Zic - Luca e Valentina : parole vergognose contro l'insegnante : È successo l'incredibile ad Amici 2018: Zic, Valentina e Luca hanno offeso e insultato Alessandra Celentano dopo aver sentito i suoi giudizi dopo la scorsa puntata; ciò che i due ballerini non hanno mandato giù riguarda l'aver detto che Bryan ha una certa sensibilità. Effettivamente non ha detto che gli altri due non siano sensibili, ma è così che si sono sentiti Luca e Valentina e hanno iniziato a esprimere giudizi su giudizi, usando parolacce ...

Amici 2018 : Stefano De Martino probabile professore del Talent. Chi sostituirà? : Stefano De Martino nella nuova stagione televisiva potrebbe assumere un nuovo ruolo all’interno di Amici, il Talent di Maria De Filippi. In questi anni lo abbiamo visto come ballerino professionista e come presentatore di Amici Casting in onda su Real time. Tuttavia qualcosa nel suo futuro potrebbe cambiare. Stefano De Martino diventa professore ad Amici? Ecco chi potrebbe sostituire La simpatia del ballerino partenopeo è nota al grande pubblico ...

Anticipazioni Amici 2018 quinta puntata in diretta : chi rischia l'eliminazione Video : Il serale di Amici 2018 ritorna in onda questo sabato 5 maggio su Canale 5 [Video] con la quinta puntata in diretta. Settimana dopo settimana la gara tra gli allievi della squadra bianca e quelli della squadra blu entra nel vivo e ormai stiamo per avvicinarci verso il gran finale di questa diciassettesima edizione che non se la sta cavando molto bene in termini di ascolti. Noi remo la quinta puntata del serale in diretta su Blasting News: teci ...

ELISA TOFFOLI/ Protagonista dell'esibizione corale con la squadra bianca - video ( Amici 2018) : ELISA TOFFOLI torna nel serale di Amici per dare vita a una esibizione corale con la squadra bianca. come se la caverà l'amatissima ex coach nel quinto appuntamento del talent di Canale 5?(Pubblicato il Sat, 05 May 2018 10:06:00 GMT)

Amici 2018 : ennesima ingiustizia! Matteo Cazzato in lacrime! : Durante il day time di Amici 2018, si è verificata un’ingiustizia ai danni di Matteo Cazzato, il cantante salentino. Il ragazzo si è sciolto in lacrime! Scopriamo che cosa è accaduto! Fateci sapere se la pensate come noi! Matteo Cazzato è approdato nella scuola di Amici con la band Black Soul Trio. Il 24enne salentino durante il percorso ha dovuto separarsi dal suo gruppo, perchè a detta dei professori, spiccava di più come solista. ...

Antonino Cannavacciuolo/ Ospite nella quinta puntata di Amici 2018 : Antonino Cannavacciuolo Ospite ad Amici 2018: il celebre chef e giudice di Masterchef parteciperà al quinto appuntamnto in prima serata con il talent di Maria De Filippi(Pubblicato il Sat, 05 May 2018 09:50:00 GMT)

Biondo e l'auto-tune/ Amici 2018 - settimana di duro lavoro : rischia l'eliminazione? : Dopo due vittorie della squadra bianca, sembra proprio che per Biondo e i suoi compagni sia arrivato il momento di affrontare una nuova eliminazione, quali saranno i pezzi del rapper?(Pubblicato il Sat, 05 May 2018 09:35:00 GMT)