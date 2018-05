Valentina Verdecchi eliminata/ Amici 2018 - cinque no per la ballerina : il consiglio di Simona Ventura : Valentina Verdecchi prossima eliminata ad Amici 2018? Dalle offese ad Alessandra Celentano alla possibile uscita di scena in questa doppia sfida a squadre, cosa le è successo in settimana?(Pubblicato il Sat, 05 May 2018 21:55:00 GMT)

Amici Serale 2018/ Ed.17 - diretta quinta puntata : Einar c'è - Valentina e Matteo via. Chi sono i due eliminati? : Amici Serale 2018, ed. 17 diretta quinta puntata: doppia sfida a squadre e doppia eliminazione. Elisa ospite, Arisa nella commissione esterna al posto di Marco Bocci. (Pubblicato il Sat, 05 May 2018 21:52:00 GMT)

Amici 17 - Valentina è la prima eliminata della serata. DIRETTA] : Serale Amici 17: 5° puntata, diretta minuto per minuto 21.10 Inizia la seconda puntata del serale di Amici. Maria De Filippi annuncia che non ci sarà la prima fase corale con ospite Elisa. Entra Antonino Cannavacciuolo.ù 21.15 1° Prova: Emma vs Carmen. Emma canta "Havana". Carmen si cimenta sulle note di "Nessuno mi può giudicare". Vince Emma....Continua a leggere

Amici 2018 - la Celentano insultata pesantemente da Zic - Luca e Valentina : parole vergognose contro l'insegnante : È successo l'incredibile ad Amici 2018: Zic, Valentina e Luca hanno offeso e insultato Alessandra Celentano dopo aver sentito i suoi giudizi dopo la scorsa puntata; ciò che i due ballerini non hanno mandato giù riguarda l'aver detto che Bryan ha una certa sensibilità. Effettivamente non ha detto che gli altri due non siano sensibili, ma è così che si sono sentiti Luca e Valentina e hanno iniziato a esprimere giudizi su giudizi, usando parolacce ...

Zic e Valentina stanno insieme?/ Serale Amici 2018 : Alessandra Celentano insinua il dubbio… (5 maggio) : Zic e Valentina stanno insieme? Serale di Amici 2018: Alessandra Celentano insinua il dubbio con una frase rimproverando la ballerina della Squadra Bianca...(Pubblicato il Sat, 05 May 2018 08:02:00 GMT)

Amici 2018/ Ed. 17 - prime assegnazioni per la quinta puntata : esame Celentano per Valentina : Amici 2018, ed. 17: duro sfogo di Matteo Cazzato contro Rudy Zerbi dopo il quarto serale, Heather Parisi al centro del gossip per un presunto flirt passato con Maradona.(Pubblicato il Tue, 01 May 2018 17:32:00 GMT)