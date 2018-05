Amici 17 quinta puntata 5 maggio 2018 | anticipazioni e diretta

Anticipazioni Amici 2018 quinta puntata in diretta : chi rischia l'eliminazione : Il serale di Amici 2018 ritorna in onda questo sabato 5 maggio su Canale 5 con la quinta puntata in diretta. Settimana dopo settimana la gara tra gli allievi della squadra bianca e quelli della squadra blu entra nel vivo e ormai stiamo per avvicinarci verso il gran finale di questa diciassettesima edizione che non se la sta cavando molto bene in termini di ascolti. Noi seguiremo la quinta puntata del serale in diretta su Blasting News: seguiteci ...