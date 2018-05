Amici 17 | Arisa duro attacco contro Biondo | «Sei solo una moda | ma farai tanti soldi»

Arisa/ Sostituisce Marco Bocci al serale di Amici 2018 : "Scusate - sono molto emozionata" : Sarà Arisa a sostituire Marco Bocci nella commissione esterna del serale di Amici 2018 e, in quest'avventura, la cantante ritroverà la sua ex rivale Simona Ventura.(Pubblicato il Sat, 05 May 2018 21:20:00 GMT)

Amici 17 – Il Serale – Quinta puntata del 5 maggio 2018 – Ospiti : Elisa e Arisa. Doppia eliminazione. : Amici 17 – Il Serale è tornato nel sabato di Canale 5 e stasera va in scena la Quinta puntata. Nove puntate, stavolta rigorosamente in diretta; la direzione artistica affidata a Luca Tommassini, che ha preso il posto di Giuliano Peparini dopo quattro anni. Al termine delle nove puntate il talent ideato e condotto da Maria De Filippi eleggerà i successori di Riki nel canto e di […] L'articolo Amici 17 – Il Serale – Quinta puntata del ...

Simona Ventura e Arisa insieme ad Amici 17 : nuova lite in vista? : Amici 17: Arisa in giuria insieme a Simona Ventura Manca poco, anzi pochissimo, al nuovo appuntamento in diretta con Maria De Filippi ad Amici 17. Per questa nuova puntata, il pubblico di canale 5 noterà qualche piccola modifica al cast rispetto agli scorsi Sabato. Come già annunciato, Alessandra Amoroso ha lasciato il suo posto in giuria. Oltre a lei, in questa puntata non ci sarà nemmeno Marco Bocci, perché pare sia vittima di una terribile ...

Arisa ad Amici di Maria De Filippi - salta il duetto con Gino Paoli : chi lo sostituisce : Arisa ad Amici di Maria De Filippi, tra gli ospiti del quinta puntata del serale in onda domani sera, sabato 5 maggio, in diretta su Canale 5. La cantante prenderà il posto di Marco Bocci in commissione esterna. L'attore, infatti, non sarà presente a causa di un malessere. Lo comunica Dagospia, mentre Davide Maggio parla del forfait di Gino Paoli, uno degli ospiti attesi in duetto con i ragazzi del programma. Gino Paoli avrebbe dovuto cantare ...

