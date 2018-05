Amici 17 | annullata la prova con Elisa DIRETTA

Blastingnews

(Di sabato 5 maggio 2018) Stasera, alle 21.10 va in onda la quinta puntata di, il talent show condotto da Maria De Filippi. Gli allievi in gara sono 11: Emma, Biondo, Zic, Irama, Luca e Valentina della squadra bianca e Einar, Matteo Carmen, Bryan e Lauren dei blu. Dopo due settimane, senza eliminazione, questa sera saranno ben due i ragazzi che dovranno abbandonare il percorso ad. Gli ospiti della puntata sono, che duetterà con i cantanti di entrambe le squadre e Arisa che sostituirà Marco Bocci nella commissione esterna. Assente, invece, Nadia Toffa annunciato dalla conduttrice stessa su Instagram. Anche Alessandra Amoroso non sarà più presente a giudicare gli allievi e al suo posto potrebbe esserci Emma Marrone. Grande ritorno di Gino Paoli....