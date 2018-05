Ambiente | Mattarella | “La prevenzione e la cura del territorio sono irrinunciabili”

meteoweb.eu

: RT @ideadestra_: L'ultima spiaggia di #Dimaio: chiedere le elezioni per ritornare a fare la forza anti-sistema, compreso #mattarella. Ma n… - carano_antonio : RT @ideadestra_: L'ultima spiaggia di #Dimaio: chiedere le elezioni per ritornare a fare la forza anti-sistema, compreso #mattarella. Ma n… - ideadestra_ : L'ultima spiaggia di #Dimaio: chiedere le elezioni per ritornare a fare la forza anti-sistema, compreso… -

(Di sabato 5 maggio 2018) “Piogge di straordinaria portata non postrasformarsi in un cataclisma da cui la popolazione, inerme, non può difendersi. La, ladel, l’equilibrio idrogeologico, l’armonia trae aree urbaneormai tratti di civiltà irrinunciabile”. Lo dice il capo dello Stato, Sergio, in un passaggio della sua dichiarazione in occasione dei 20 anni dalla tragedia di Sarno, nel Salernitano. Elementi “senza i quali il nostro stesso modello sociale rischia di venire compromesso. La sostenibilità dello sviluppo deve poggiare anche su queste basi“. “I progetti vanno portati a compimento e, soprattutto, la manutenzione e il controllo vanno proseguiti con costanza, in modo da evitare che aumenti la soglia del rischio. L’è parte della nostra vita ed è fondamento del benessere sociale, economico, ...