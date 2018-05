Ambiente | Fico | tutela e lotta al dissesto una priorità

Ambiente - Greenpeace : nel Mediterraneo livelli di microplastiche paragonabili a quelli dei vortici di plastica del Pacifico : Nelle acque marine superficiali italiane si riscontra un’enorme e diffusa presenza di microplastiche comparabile ai livelli presenti nei vortici oceanici del nord Pacifico , con i picchi più alti rilevati nelle acque di Portici (Napoli) ma anche in aree marine protette come le Isole Tremiti (Foggia). Sono questi alcuni dei risultati principali diffusi oggi dall’Istituto di Scienze Marine del CNR di Genova (ISMAR), dall’Università ...

Terzo valico - Sala : “Indispensabile - M5S pensa all’Ambiente ma non al traffico”. “Olimpiadi? Difficile muoversi senza governo” : “Olimpiadi? Non sono città a candidarsi ma Coni ad avanzare candidature. Milano rimane immobile ma non giudico pero chi lui propone. senza Governo è comunque Difficile muoversi”, così il Sindaco di Milano Giuseppe Sala intervistato a margine della presentazione della nuova linea Frecciarossa Genova- Milano – Venezia. “Terzo valico indispensabile, M5S fa ambientalista ma non considera il traffico auto che si risolve con ...