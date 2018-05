Allerta Meteo | nuovo impulso perturbato in arrivo | ancora piogge e temporali | avviso

Allerta Meteo Sardegna : ancora maltempo - codice giallo fino a domani : In Sardegna si attenua il maltempo che imperversa da cinque giorni, soprattutto nell’Oristanese e nel Sulcis-Iglesiente, dove frane e allagamenti hanno provocato danni e pesanti disagi. La Protezione civile regionale ha declassato a codice giallo (criticità ordinaria) l’Allerta per rischio idrogeologico e idraulico dalle 22 di og.i fino alle 24 di domani, domenica 6 maggio sull’intera isola L'articolo Allerta meteo Sardegna: ...

Meteo - in Sardegna è ancora Allerta tra frane e nubifragi : ancora codice arancione nell’isola, prevista qualche schiarita ma sono stati molti gli interventi in emergenza effettuati nella notte, salvati turisti svizzeri

Allerta Meteo Sardegna : codice arancione anche sabato 5 maggio : E’ stata prorogata fino alla mezzanotte di sabato 5 maggio l‘Allerta meteo della Protezione civile regionale per l’ondata di maltempo che sta interessando la Sardegna. Avviso di criticità moderata (arancione) per il centro e il sud dell’Isola a causa del rischio idrogeologico e idraulico, ordinaria (gialla) invece per il Sulcis, Flumendosa-Flumineddu, Gallura e Logudoro. Sono previste ancora piogge intense e temporali con ...

Allerta Meteo Piemonte : piogge diffuse e persistenti nel Cuneese - criticità “arancione” per i fiumi : “Una circolazione di bassa pressione, attualmente posizionata sulla parte centrale tirrenica, convoglia correnti umide orientali sulla regione che apportano tempo perturbato“: lo rende noto Arpa Piemonte. “La ventilazione da est sarà presente, seppur in maniera meno marcata, anche nella giornata di domani e l’interazione di tali venti umidi da est con l’orografia locale Piemontese, saranno causa di piogge diffuse e ...

Maltempo - nuova Allerta Meteo : ancora pioggia sull'Italia : La perturbazione di origine atlantica che staziona da due giorni sull'Italia continuerà anche nelle prossime ore a determinare condizioni di instabilità su buona parte del paese, portando piogge e ...

Allerta Meteo - forte maltempo anche Venerdì 4 Maggio in tutt’Italia : nuovo avviso della protezione civile : Allerta Meteo – Proseguono gli effetti della depressione già attiva sulla nostra penisola, che continuerà a determinare una fase di maltempo ancora fino alla giornata di domani, con precipitazioni più frequenti sul nord-ovest, sulle zone appenniniche settentrionali e localmente sulle regioni del centro. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta ...

Allerta Meteo - il ciclone Afro-Mediterraneo flagella l’Italia : forte maltempo in atto - continuerà anche domani [MAPPE e DETTAGLI] : 1/30 ...

Allerta Meteo Sicilia : ancora codice giallo fino a domani : E’ ancora Allerta gialla in Sicilia. La Protezione civile regionale ha diramato un avviso per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico dalle 16 di oggi fino alle 24 di domani. L'articolo Allerta meteo Sicilia: ancora codice giallo fino a domani sembra essere il primo su meteo Web.

Allerta Meteo Sardegna : domani codice arancione per tutta l’Isola : Dal pomeriggio di oggi codice arancione per rischio idrogeologico e idraulico su tutta la Sardegna, confermato sino alla mezzanotte di domani a eccezione delle zone Flumendosa e Logudoro che saranno invece a codice giallo idrogeologico e idraulico. È stato infatti esteso l’avviso di condizioni meteo avverse per piogge e temporali ma è stata declassata la criticità per rischio idraulico e idrogeologico. Tutto il Sistema regionale continuerà a ...

Allerta Meteo Campania : piogge e temporali - prorogata fino a domani la criticità “gialla” : La Protezione civile della Regione Campania ha prorogato fino alle 18 di domani l’avviso di criticità Meteo di colore Giallo per piogge e temporali attualmente in vigore sull’intero territorio regionale. A partire dalle 6 di domani mattina la situazione tenderà ad un miglioramento sulle zone 4 (Alta Irpinia e Sannio) e 7 (Tanagro) mentre resterà critica sul resto della Regione dove si prevedono “precipitazioni sparse, anche a ...

Allerta Meteo Lazio : temporali in arrivo - criticità idrogeologica e idraulica per le prossime 24/36 ore : Il Centro Funzionale Regionale del Lazio ha emesso oggi un bollettino di criticità idrogeologica e idraulica che riporta una valutazione di criticità codice giallo per rischio idrogeologico per temporali a seguito di precipitazioni previste sparse, anche a carattere di rovescio o temporale su tutte le zone di Allerta del Lazio, dal primo pomeriggio di oggi e per le successive 24-36 ore. E’ altresì in corso di validità l’avviso di ...

Maltempo. regione Allerta Meteo da oggi pomeriggio e per 36 ore : “Il Centro Funzionale Regionale ha emesso oggi un bollettino di criticità idrogeologica e idraulica che riporta una valutazione di criticità codice giallo per rischio idrogeologico per temporali a seguito di precipitazioni previste sparse, anche a carattere di rovescio o temporale su tutte le zone di allerta del Lazio: dal primo pomeriggio di oggi, giovedì 3 maggio e per le successive 24-36 ore”. Lo comunica in una nota la regione ...

Allerta Meteo Molise : criticità gialla per temporali - vento forte e mareggiate : La Protezione civile regionale del Molise ha diramato un’avviso di Allerta Meteo criticità “gialla“: il bollettino indica per tutta la giornata di oggi, e per le successive 24-36 ore, piogge diffuse e temporali. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attivitàelettrica e locali grandinate. Previsto anche vento forte con raffiche di burrasca dai quadranti orientali e mareggiate lungo la ...

Meteo - maledetta primavera : Allerta vortice ciclonico - cosa ci aspetta nelle prossime ore : Nessuna tregua sul fronte Meteo, purtroppo. La fase di maltempo in atto, causata dalla formazione di un ciclone mediterraneo sul mar Tirreno, durerà almeno per una settimana. IlMeteo.it annuncia