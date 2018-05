Allerta meteo domenica 6 maggio 2018 | tanta pioggia | le zone coinvolte

: “Il Centro Funzionale Regionale ha emesso oggi un bollettino di criticità idrogeologica e idraulica che riporta una valutazione di criticità codice giallo per rischio idrogeologico a seguito di precipitazioni previste sparse, anche a carattere di rovescio o temporale sulle seguenti zone didel: dal mattino di, domenica 6 maggio e per le successive 12-18 ore su Bacini Costieri Nord, Bacino Medio Tevere, Appennino di ...

codice arancione nell’isola, prevista qualche schiarita ma sono stati molti gli interventi in emergenza effettuati nella notte, salvati turisti svizzeri

: E’ stata prorogata fino alla mezzanotte dil‘della Protezione civile regionale per l’ondata di maltempo che sta interessando la. Avviso di criticità moderata () per il centro e il sud dell’Isola a causa del rischio idrogeologico e idraulico, ordinaria (gialla) invece per il Sulcis, Flumendosa-Flumineddu, Gallura e Logudoro. Sono previste ancora piogge intense e temporali con ...