Allerta lattuga contaminata | più di 100 persone contagiate da Escherichia coli

Blastingnews

(Di sabato 5 maggio 2018) Una nuovaalimentare ha colpito gli Stati Uniti. Nelle scorse settimane sono avvenute parecchie segnalazioni da parte degli ospedali statunitensi che hanno ricoveratoda. In tutto i contagi avvenuti sono stati 121 e non molte ore fa è purtroppo avvenuto il primo decesso a causa del batterio dell'. Ecco cosa sta accadendo Negli Stati Uniti èriguardo lakillerVIDEOche sta colpendo tanti cittadini. Moltissimi sono gli istituti per i controlli e la prevenzione che hanno segnalato la presenza di pazienti contagiati dopo aver ingerito lain questione. L'eta' dei colpiti dalla problematica va da un anno a 88 anni. La preoccupazione degli statunitensi è aumentata ancora di più quando alcune ore fa in California si è verificata la prima morte da contagio da. Il punto in cui ha ...