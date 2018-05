Alex Ferguson | ex allenatore del Manchester United | è stato operato d’urgenza per una

ilpost

: Alex Ferguson in gravi condizioni all’ospedale per emorragia cerebrale - Corriere : Alex Ferguson in gravi condizioni all’ospedale per emorragia cerebrale - SkyTG24 : #UltimOra Ex allenatore del #ManchesterUnited Alex #Ferguson ricoverato in gravi condizioni per una emorragia cereb… - SkySport : #UltimOra @SkySports Sir Alex #Ferguson in ospedale Sarà operato per emorragia cerebrale Le sue condizioni sarebbero gravi #SkySport -

(Di sabato 5 maggio 2018) La squadra di calcio delha comunicato che, suo ex, èricoverato d’urgenza all’ospedale Salford Royal diin seguito a una emorragia cerebrale. Secondo il Times,sarebbetrasportato in ospedale venerdì sera, exdel, èd’urgenza per una emorragia cerebrale Il Post.