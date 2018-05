Alessandro Sallusti devasta Luigi Di Maio | ' Pollo | fesso | bambino Sono bastati 60 giorni

Quinta Colonna/ Anticipazioni : Alessandro Sallusti e Nunzia De Girolamo tra gli ospiti (3 maggio) : Quinta Colonna Anticipazioni del 3 maggio: torna la nuova puntata con protagonista Paolo Del Debbio, tra gli ospiti anche Alessandro Sallusti e Nunzia De Girolamo.(Pubblicato il Thu, 03 May 2018 10:32:00 GMT)

Non è l'arena/ Anticipazioni e ospiti 8 aprile : dibattito politico con Alessandro Sallusti e Paolo Mieli : Non è l'arena, Anticipazioni e ospiti 8 aprile: Massimo Giletti affronta il dibattito politico. ospiti Alessandro Sallusti, Paolo Mieli, Daniela Santanchè e Guido Crosetto.(Pubblicato il Sun, 08 Apr 2018 10:34:00 GMT)

Alessandro Sallusti violentissimo contro il grillino Toninelli : 'Scimpanzè - che razza di cretino sei?' : Tutto questo si traduce, in politica, in ' scimmioni che ragionano politicamente di razze'. 'Scusate la franchezza - conclude con una domanda , retorica, -, ma che 'razza' di cretino è questo ...

Alessandro Sallusti contro Luigi Di Maio : 'Non è ancora reato dirlo - ma vaffa...' : ... tendo ad escluderlo, ma in politica mai dire mai, non avrà mai la nostra, di testa, non il rispetto che si deve comunque a un leader, non il minimo consenso alla sua azione politica'. Sallusti ...

Alessandro Sallusti : 'Claudio Borghi apre al M5s ma il trasformismo in politica non porta risultati' : ... sui punti di compromesso con Luigi Di Maio per il nuovo governo: 'Borghi apre ai M5s, ma il trasformismo in politica non porta risultati'.

Alessandro Sallusti : 'Non basta il voto a salvarci dai pm' : Alessandro Sallusti nel suo editoriale su Il Giornale , ricorda due fatti di cronaca: 'Il primo è accaduto in Umbria , dove un solerte magistrato ha sequestrato il centro polifunzionale di Norcia, un ...

Alessandro Sallusti a Porta a Porta - nello studio la foto di Hitler e il meme di Bocelli : pubblico indignato : Durante la maratona di Porta a Porta in occasione delle elezioni politiche del 4 marzo, viene intervistato Alessandro Sallusti . Ma il collegamento con il direttore de Il Giornale ha fatto discutere. ...

Elezioni 2018 - Alessandro Sallusti : 'Nessun vincitore certo - ecco di chi è la colpa e cosa farà ora Mattarella' : Nessun vincitore certo, nessun sconfitto conclamato, a parte il Pd e Matteo Renzi . Ma 'la matassa - spiega Alessandro Sallusti nel suo editoriale post-voto sul Giornale - la matassa è molto ...

Alessandro Sallusti - a valanga contro i clandestini nel giorno del voto : 'Ma quali razzisti - se amate l'Italia...' : Sostenere quei partiti che dicono 'Via i clandestini' non è un gesto 'egoista e razzista - scrive Alessandro Sallusti sul Giornale - come vuol fare credere la sinistra politica e culturale'. Votare per quelle forze politiche si oppongono alle attuali politiche di accoglienza degli immigrati è un 'voto di civiltà - aggiunge - per dare forza a quei partiti che si ...