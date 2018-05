Ale Baldi il comico barese che mostra la vita com' è

Baldissoni assicura : «SemifinAle Champions sarà pietra miliare» : Il direttore generale dei giallorossi, Baldissoni, ha rilasciato un'intervista esclusiva a Sky Sport: «Pallotta è ambizioso, vuole che la Roma diventi un 'Champions League team»

Enna Seconda edizione festival nazionAle della legalità teatro scuola TAle'TAle'Talia - al teatro Garibaldi di Enna dal 2 al 5 maggio. : La sera, sempre al Garibaldi, presentati dall'attrice ennese Lorenza Denaro, spettacoli ed eventi sul tema portati in scena da compagnie teatrali professioniste. Due gli eventi fuori dal cartellone ...

TEATRO GARIBALDI ENNA Pianofor - t - ever - l'istantanea sul mondo musicAle del pianista e compositore Diego SpitAleri : Il Cd è già distribuito su tutte le principali piattaforme on line tra le quali I-Tunes, Amazon, Deezer, Rhapsody, Shazam, Tim Music e si può ascoltare in streaming su Spotify. Diego Spitaleri ...

AL GARIBALDI - Rassegna Teatro AmatoriAle Città di Santa Maria Capua Vetere : venerdì 20 aprile in scena la compagnia "Lassastà" : ... affetto da una misteriosa malattia, il poetico Ugo, impotente dinanzi alla cruda realtà della chiusura della sua storica libreria, Saverio, sempre insoddisfatto e polemico con tutto il mondo che lo ...

Baldissoni : 'Proveremo fare meglio della finAle del 1984' : Roma, 13 apr. , askanews, 'La finale del 1984? E' stata forse la mia prima grande delusione da tifoso ma comunque quello è stato il momento sportivo più alto nella storia della Roma'. Lo ha detto a ...

Andrea Pirlo papà a tempo pieno : con VAlentina Baldini - Niccolò - Leonardo e Tommaso a Forte dei Marmi : Forte DEI Marmi ? Andrea Pirlo ha detto addio al calcio giocato, come riportato da Leggo.it, ed è tornato dagli Usa, dove militava nel New York City FC ed è tornato in Italia dove...

Enna DOMANI - 8 APRILE 2018 - ORE 19 : 00 - TEATRO GARIBALDI INAZIONAle DI OLKTREMARE - DI SERGIO BEERCOCK - LO SPETTACOLO TRATTO DA UN RACCONTO DI ... : Il calendario della Festa, 40 gli ospiti, scrittori, illustratori, attori, autori, poeti che partecipano ai 60 incontri in calendario, 8 presentazioni di libri, 18 spettacoli, è stato presentato nel ...

Donna di 25 anni muore di morbillo a Catania. La famiglia denuncia l'ospedAle "Garibaldi" : Una ragazza di 25 anni, Maria Concetta Messina, è morta a causa del morbillo nell'ospedale "Garibaldi" di Catania. La notizia del decesso, avvenuto lunedì scorso, è riportata dal quotidiano La Sicilia. La 25enne era arrivata nel pronto soccorso il 23 marzo scorso ma dopo un periodo in astanteria e un ricovero in osservazione intensiva - scrive il quotidiano - le sue condizioni si erano aggravate velocemente tanto da ...

Cade un albero su viAle Garibaldi - FOTO : Intorno alle 19 una piante è crollata sulla zona pedonale di viale Garibaldi schiantandosi al suolo. L'albero si è spezzato proprio alla radice e, candendo al suolo, ha ostruito tutta la corsia ...