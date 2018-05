Aldo Moro il Professore | film stasera in tv 8 maggio | trama | curiosità | streaming

Sergio Castellitto a Blogo : "Non il solito film su Aldo Moro" : Nel quarantesimo anniversario del suo assassinio, avvenuto il 9 maggio del ‘78 per mano delle Brigate Rosse, Rai1 racconta in una docufiction uno dei volti meno noti di Aldo Moro, quello accademico. A Sergio Castellitto il compito di far rivivere sul piccolo schermo il Moro professore, giurista di lungo corso e ordinario all’Università La Sapienza di Roma, e raccontare il suo rapporto privilegiato con i suoi studenti della facoltà di Scienze ...

Castellitto è Aldo Moro : quando la fiction tv fa Storia : L'Aula Magna dell'Università La Sapienza di Roma è gremita per una lezione speciale. Quella su Aldo Moro , ucciso il 9 maggio 1978 dalle Brigate Rosse . Sono trascorsi 40 anni, ma il suo insegnamento ...

Castellitto è "Il professore" Aldo Moro : Non solo ha il volto di Sergio Castellitto, l'Aldo Moro protagonista de Il professore. Soprattutto mostra, prima ancora che la fisionomia del politico e statista, quella del docente universitario, del ...

Castellitto è Aldo Moro : quando la fiction tv fa Storia : Straordinaria l'interpretazione di Sergio Castellitto, che si è preparato al ruolo, studiando le lettere scritte da Moro durante il sequestro, guardando i filmati d'epoca e la Tribuna politica. '...

Sergio Castellitto è Aldo Moro ne Il Professore l'8 maggio su Rai1 : il volto dell'accademico e del giurista : ...sul piccolo schermo la storia di un Professore e un giurista di lungo corso che oggi parla i giovani e scuote le loro coscienze spingendoli verso l'innovazione e convincendolo che la classe politica ...

Sergio Castellitto è Aldo Moro ne Il Professore l’8 maggio su Rai1 : il volto dell’accademico e del giurista : Sergio Castellitto è Aldo Moro ne Il Professore: il suo sarà un compito arduo perché non dovrà prestate il volto ad un simbolo politico rapito e poi ucciso ma allo statista, all'accademico che è stato strappato via all'Italia cambiando la storia e, sicuramente, i 20 anni successivi. A 40 anni dalla sua morte, Aldo Moro viene omaggiato di una docu fiction innovativa e di sicuro successo che occuperà il prime time di Rai1 l'8 maggio prossimo. ...

Aldo Moro - IL PROFESSORE/ Docufiction con Sergio Castellitto - l'attore : "Mi ricordo quell'annuncio disperato" : ALDO MORO, Il PROFESSORE, la Docufiction con protagonista Sergio Castellitto verrà trasmessa l'8 maggio 2018: proiezione in anteprima a Milano e conferenza stampa a Roma.(Pubblicato il Sat, 05 May 2018 00:48:00 GMT)

'Chi ha paura di Aldo Moro' e tutti gli altri eventi del fine settimana : Numerosi gli spettacoli teatrali: a Novoli andrà in scena 'La Condanna '; ' Cassoni contro tutti alle Ergot'; 'Chi ha paura di Aldo Moro ' a Spongano. Tra gli eventi culturali segnaliamo il Festival ...

Sergio Castellitto a Blogo : "Non il solito film su Aldo Moro - ma una docufiction innovativa" (VIDEO) : Nel quarantesimo anniversario del suo assassinio, avvenuto il 9 maggio del ‘78 per mano delle Brigate Rosse, Rai1 racconta in una docufiction uno dei volti meno noti di Aldo Moro, quello accademico. A Sergio Castellitto il compito di far rivivere sul piccolo schermo il Moro professore, giurista di lungo corso e ordinario all’Università La Sapienza di Roma, e raccontare il suo rapporto privilegiato con i suoi studenti della facoltà di Scienze ...

Sergio Castellitto è Aldo Moro nella nuova docufiction di Rai1 : Martedì 8 Maggio su Rai1 Sergio Castellitto interpreterà l’onorevole e giurista Aldo Moro nella fiction “Aldo Moro – Il professore” per la regia di Francesco Miccichè. La fiction prodotta da Rai Fiction ed Aurora Tv parte dal 16 marzo 1978, giorno del rapimento dell’Onorevole Aldo Moro e viene raccontata attraverso quattro protagonisti, suoi allievi che ripercorrono il rapporto con un Professore speciale che alle ...

Alla Sapienza di Roma l'anteprima della docufiction Rai 'Aldo Moro Il Professore' : ... 'Quando Moro parlava " rileva con intensità, ricordando i suoi incontri- ciò che diceva faceva parte della storia , mentre i discorsi di altri docenti sia pure importanti, erano soltanto cronaca'. ...

Aldo Moro Il professore con Sergio Castellitto su Rai 1 : ecco quando : A quarant’anni dalla morte, Rai 1 ricorda e racconta Aldo Moro da un punto di vista assolutamente inedito: quello di professore accademico. Ad interpretarlo Sergio Castellitto Aldo Moro – Il professore è il nome della docu-fiction che Rai 1 ha voluto dedicare al politico e giurista italiana assassinato il 9 maggio del 1978 dalle Brigate Rosse. A quarant’anni esatti dalla sua morte, la Rai ha deciso di mostrare al pubblico ...

Sergio Castellitto è Aldo Moro - professore amato dai ragazzi : Eppure lui, questo mostra Moro/Castellitto, riesce a tenere a distanza quel mondo , politico, da cui si sarebbe voluto staccare definitivamente, preferendo concentrarsi solo sull'insegnamento: scelta ...

Aldo Moro Il Professore : anteprima esclusiva Rai per gli studenti oggi 4 maggio : Aldo Moro Il Professore è stato visto in anteprima esclusiva dagli studenti di scuole e università oggi 4 maggio 2018. I centri di produzione e le sedi regionali Rai hanno accolto scuole e università per la proiezione del docufilm interpretato da Sergio Castellitto e che andrà in onda su Rai 1 l’8 maggio 2018 nella ricorrenza dei 40 anni della sua uccisione per mano delle Brigate Rosse. Si è trattato di un grande evento, mai ...