ALDO MORO | IL PROFESSORE Docufiction con Sergio Castellitto | l' attore | Mi ricordo

'Chi ha paura di ALDO Moro' e tutti gli altri eventi del fine settimana : Numerosi gli spettacoli teatrali: a Novoli andrà in scena 'La Condanna '; ' Cassoni contro tutti alle Ergot'; 'Chi ha paura di Aldo Moro ' a Spongano. Tra gli eventi culturali segnaliamo il Festival ...

Sergio Castellitto a Blogo : "Non il solito film su ALDO MORO - ma una docufiction innovativa" (VIDEO) : Nel quarantesimo anniversario del suo assassinio, avvenuto il 9 maggio del ‘78 per mano delle Brigate Rosse, Rai1 racconta in una docufiction uno dei volti meno noti di Aldo Moro, quello accademico. A Sergio Castellitto il compito di far rivivere sul piccolo schermo il Moro professore, giurista di lungo corso e ordinario all’Università La Sapienza di Roma, e raccontare il suo rapporto privilegiato con i suoi studenti della facoltà di Scienze ...

ALDO MORO - a 40 anni dalla morte il recital di Fabrizio Gifuni al Salone del Libro di Torino : Il Salone Internazionale del Libro di Torino ha scelto di dedicare alla figura dello statista l’evento di anteprima in programma mercoledì 9 maggio 2018 alle 21.00 alle OGR. Il recital di Fabrizio Gifuni si intitola "Con il vostro irridente silenzio", uno studio in forma di lettura dalle lettere dalla prigionia e dal memoriale di Aldo Moro.Continua a leggere

Maria Fida Moro/ La primogenita di ALDO MORO in tv a 40 anni dalla morte del padre (Matrix Chiambretti) : Maria Fida Moro, la figlia primogenita di Aldo Moro torna in televisione a quarant'anni dalla morte di suo padre. Cosa racconterà stasera su Canale 5? (Matrix Chiambretti)(Pubblicato il Fri, 04 May 2018 10:53:00 GMT)

Roma - il Maxxi ricorda ALDO MORO e i 55 giorni di prigionia

Cerimonia commemorativa 40° anniversario scomparsa ALDO Moro : Aldo Moro è stato ucciso per mano delle Brigate Rosse il 9 maggio 1978 dopo 55 giorni di prigionia in